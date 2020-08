Wofür sich junge Leute im Grimmaer Ortsteil Mutzschen ins Zeug legen

Grimma/Mutzschen

Klotzen statt kleckern. Die frühere Großküche in Mutzschen war in dieser Woche fest in den Händen junger Leute. An Arbeit mangelte es jedenfalls nicht beim mittlerweile 17. Work-Camp der Jungen Gemeinde Machern-Püchau-Bennewitz mitten in den Sommerferien.

Wie berichtet, möchte der Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ die seit Jahren wegen diverser Brandschutzmängel geschlossene Veranstaltungsstätte wach küssen und wieder nutzbar machen. Und weil dabei viel zu tun ist, bewarb er sich um das diesjährigen Work-Camp. Mit Erfolg. „Unser Projektpartner legt sich wirklich ins Zeug und treibt die Sache Großküche mit Herzblut voran“, lobt André Rotter (50) von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz, der die Fäden für das Camp in den Händen hält.

Richtige Knochenarbeit in Mutzschen

15 junge Leute zwischen 12 und 31 Jahren packten von Montag bis Freitag kräftig an und griffen so dem Mutzschener Verein uneigennützig unter die Arme. Unter Anleitung von Vereinsmitgliedern nahmen die Jugendlichen im Bühnensaal die Deckenplatten ab und reinigten sie vor dem Haus. Sie entrümpelten Räume und schafften altes Mobiliar ins Freie. Sie beseitigten eine Trennwand aus Kacheln und Glassteinen. Und sie stemmten mit Hilfe eines Bohrhammers alte Betonsockel weg, auf denen früher große Küchengeräte standen. Richtige Knochenarbeit.

Die Jungen Leute halfen in der ehemaligen Großküche, die wieder flott gemacht werden soll.

„Super!“, fasst der 2. Vereinsvorsitzende Robert Oeser (34) die tatkräftige Hilfe mit einem Wort zusammen. Der Verein sei froh, dass sich die Junge Gemeinde für die Großküche entschieden habe. „Das sind wichtige Vorarbeiten“, ergänzt Vereinsmitglied Gero Weigelt (54), der sich für die gesamte Woche extra Urlaub nahm und wie Oeser in Arbeitskluft erschien. Schon am ersten Tag seien fünf Tonnen Bauschutt heraus geschafft worden, lobt er die fleißigen Helfer.

Verein ist immer noch nicht Eigentümer der Ex-Küche

Allerdings ist der Verein nach wie vor nicht Eigentümer der Großküche, was seine Bemühungen ausbremst. Im Dezember hatte der Grimmaer Stadtrat dem Verkauf der Immobilie für einen symbolischen Euro zugestimmt. Doch die notariellen Beurkundung steht noch immer aus. Die Trennung von Großküche und Feuerwehr, die ineinander übergehen, sei recht komplex, so Vereinschef Falk Zeuner. Immer wieder seien neue Detail-Lösungen nötig gewesen.

Betriebserlaubnis ist zweiter Knackpunkt

Vereinsmitglied Weigelt macht auf ein zweites Problem aufmerksam. Nach jahrelangem Brachliegen sei für die Betriebserlaubnis des Hauses eine neue Genehmigung nötig. „Wie bei einem Neubau. Das ist der eigentliche Knackpunkt.“ Der Verein dachte, mit kleineren Maßnahmen zunächst den vorderen Teil der Ex-Großküche wieder nutzbar zu machen. Die vom Bauaufsichtsamt des Kreises zu erteilende Genehmigung erfordere nun ein komplettes Konzept, kann Weigelt den bürokratischen Aufwand nur schwer verstehen.

Diese unerwarteten Hürden machen auch Ortsvorsteherin Hannelore Blasko Sorgen, die trotz ihrer 68 Jahre in dieser Woche jeden Vormittag drei Stunden lang mit anpackte. „Ich bin begeistert von den Mädels und Jungs“, schwärmt sie. Sie seien aufgeschlossen und engagiert. „Die Truppe ist wunderbar.“

Großbardauerin: Es fühlt sich gut an

Die rekrutiert sich laut Rotter aus dem „Dunstkreis der Jungen Gemeinde“. Aber auch andere Jugendliche machen mit, etwa Selina Manneck aus Großbardau. Die 19-Jährige hatte schon lange auf das Camp geschielt und nun, nachdem sie das Abi in der Tasche hat und auf die Zulassung zum Psychologie-Studium wartet, die Chance beim Schopfe ergriffen. „Ich möchte die Gemeinschaft erleben und neue Leute kennenlernen – und etwas schaffen“, nennt sie ihr Motiv. Es fühle sich gut an, zu helfen und Neu aus Alt zu machen. „Schön, dass die Großküche wieder in Betrieb genommen werden soll.“

Organisator: „Wir werden ganz schön umsorgt“

Die jungen Leute reisten vorigen Sonntag an und übernachten in Zelten und im Gebäude. Die Freiwillige Feuerwehr stellt ihnen Dusche, Küche und Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Überhaupt ist die Unterstützung an allen Ecken und Ende zu spüren. „Wir werden ganz schön umsorgt“, freut sich Rotter. Das sei umso wichtiger, als in diesem Jahr finanzielle Unterstützung von Unternehmen ausblieb – vermutlich Corona bedingt.

Unterhaltsames Freizeitprogramm – ohne Ballon

Die angedachte Heißballon-Fahrt hatte Rotter deshalb schon bald wieder aus dem Freizeitprogramm genommen. Dennoch konnten sich die jungen Leute in dieser Woche, wenn sie um 15 Uhr das Werkzeug aus der Hand legten, auf schöne Stunden freuen – beim Stadtrundgang, Baden im See, Eisessen satt und einem kreativen Nachmittag im Künstlergut Prösitz. Am Freitag endet das Camp mit einem Grillabend auf dem Schloss.

Von Frank Prenzel