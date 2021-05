Wohin mit all den Autos? Parkproblem in Erdmannshain soll sich entspannen

Naunhof/Erdmannshain

Wohin mit den vielen Autos in neuen Wohngebieten? Diese Frage stellt sich in zahlreichen Orten. Die Erdmannshainer diskutieren seit über 20 Jahren vergeblich. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos), seit gut einem Jahr im Amt, nahm sich persönlich der Sache an und kann mit ihrer Verwaltung nun Lösungsvorschläge unterbreiten. Am Mittwochabend präsentierte sie diese den betroffenen Einwohnern. Eine Variante soll nun weiter verfolgt werden.

Als das Wohngebiet „Zur Plagbreite“ ab Ende der 1990er-Jahre entstand, gab die Stadt im Bebauungsplan feste Regeln vor. „Pro Wohnung musste ein Stellplatz geschaffen werden, pro Einfamilienhaus waren es zwei“, erläutert der amtierende Bauamtsleiter, Thomas Hertel. Daran hätten sich alle gehalten, doch heutzutage brauchen viele Haushalte zwei Autos, manche sogar drei. Dafür reicht der Platz nicht aus.

Problem auf Kreisstraße verlagert

In der verkehrsberuhigten Zone, die für das gesamte Wohngebiet ausgewiesen ist, dürfen die Wagen nicht vor den Grundstücken abgestellt werden. Viele wurden deshalb draußen auf der Kreisstraße geparkt, die von Erdmannshain nach Albrechtshain führt. Nun begann der Knatsch erst richtig, denn sie behindern seitdem den Durchgangsverkehr. Und sie machen das Überqueren für Fußgänger gefährlicher.

Sechs Stellflächen für Ortsdurchfahrt

Laut Hertel besteht nach nochmaligen Gesprächen mit dem für die Straße zuständigen Landratsamt die Aussicht, dass sich durch eine Verrückung von Schildern die Lage entschärfen lässt. Außerdem habe die Kreisbehörde genehmigt, auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn sechs Stellplätze anzulegen. Mehr sei dort nicht drin. Im Grunde ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Bis zu elf Plätze im Wohngebiet denkbar

Die Idee, auf einem Feld Parkplätze auszuweisen, scheiterte laut Hertel an den Preisvorstellungen des Landwirts. Also überlegte sich sein Amtskollege, Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak, was sich innerhalb des Wohngebiets machen lässt. Drei Varianten kamen heraus, von denen er nur die erste für sinnvoll hält. Diese sieht vor, die verkehrsberuhigte Zone beizubehalten. Neun bis maximal elf zusätzliche Stellplätze ließen sich dann markieren, die allerdings nur Besucher nutzen sollten.

Tempo-20-Zone wäre unvorteilhaft

Variante zwei wäre die Einrichtung einer Tempo-20-Zone, bei der an den Straßenrändern geparkt werden dürfte. „Wir müssten für viel Geld das System der Verkehrsschilder umstrukturieren, außerdem würde die Sicherheit sinken“, gibt Brcak zu bedenken. Und Bürgermeisterin Conrad fügt an: „Die Autos würden sich so eng gegenüberstehen, dass möglicherweise Feuerwehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr nicht mehr durchkommen.“

Anwohnerparkplätze kaum durchsetzbar

Die dritte Variante wäre die Markierung von Anwohnerparkplätzen, doch dafür ist laut Brcak wohl keine Genehmigung zu erhalten. „Noch nicht mal jeder Behinderte bekommt so eine Erlaubnis“, erklärt er. „Es müsste ein Druck in der Art herrschen, dass man am Morgen nicht mehr weiß, wo man letzten Abend das Auto abgestellt hat. Das ist hier aber bei weitem nicht gegeben.“

Kritik an Bauweisen

Nach den Worten der früheren Ortsvorsteherin Michaela Vogelsang legten die ersten Hausbauer ihre Grundstücke so an, dass zwischen Straße und Garage oder Carport ein Abstand von mindestens fünf Metern blieb. Deshalb sei dort Platz für bis zu vier Autos. Spätere Grundeigentümer hätten die Garagen direkt an die Straße gesetzt und würden weniger Wagen unterbringen. Es müsse geprüft werden, ob das rechtens war. Eine andere Einwohnerin spricht von einem geplanten Garagenhof im Wohngebiet, der nie gebaut wurde. Für Anna-Luise Conrad lässt sich beides nicht mehr ändern, weil das erheblichen Streit bedeuten würde beziehungsweise der Platz nicht mehr vorhanden ist.

Nähere Prüfung läuft an

Sie will nun im Einvernehmen mit den Bürgern prüfen lassen, wo ein paar Besucherstellplätze geschaffen werden können. Augenmerk soll darauf gelegt werden, dass größere Fahrzeuge durchkommen und Grundstückseinfahrten frei bleiben. Nicht zuletzt gibt es – je nach Wohnlage – in 150 bis 400 Metern Entfernung am ehemaligen Gasthof Eicha einen großen leeren Parkplatz, auf den der Ortschaftsrat wiederholt hingewiesen hat.

