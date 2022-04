Grimma

Wer steckt hinter der Leipziger Investorengruppe, die auf dem einstigen Kasernengelände in Grimma die ruinösen Häuser und Stallungen denkmalgerecht sanieren möchte? Wer hat das nötige Kleingeld, um ein Ensemble nach historischem Vorbild mit 150 hochwertigen Wohnungen zu schaffen?

Zur jüngsten Stadtratssitzung in Grimma kam zu diesen Fragen Licht ins Dunkel, als sich die Geschäftsführer der Leipziger Kulturdenkmal.de GmbH, die auch an der Spitze der 2021 gegründeten Husarenkaserne Grimma Projekt GmbH stehen, vorstellten. Die Unternehmen sind miteinander verflochten.

Steffen Löbert (l.) und Holger Otto, beide Geschäftsführer der Leipziger Kulturdenkmale.de GmbH, stellten im Grimmaer Stadtrat ihre Sanierungspläne fürs Kasernengelände vor. Und sich selbst. Quelle: Frank Prenzel

Holger Otto gründete Leipziger Kulturdenkmal.de

Der gebürtige Leipziger Holger Otto, der im Jahr 2013 die Firma Kulturdenkmal.de mit aus der Taufe hob, machte den Anfang. Zunächst Volleyballer im DDR-Leistungssport, sei er später in die europaweite Finanzdienstleistung eingestiegen, habe in drei Ländern gearbeitet und viele Erfahrungen im Finanz- und Bankenwesen auch in der Schweiz sammeln können. Seit 2009 sei er in der Immobilienwirtschaft, „konkret im Bereich denkmalgeschützter Immobilien“, unterwegs. „Wir setzen inzwischen eigene Projekte sehr erfolgreich um“, so Otto.

Steffen Löbert stammt aus Ostberlin

Der 1976 in Ostberlin geborene Steffen Löbert absolvierte nach eigenen Worten eine Lehre zum Bankkaufmann und sammelte Erfahrungen in die USA und in England. Danach verschlug es ihn nach Leipzig zum Studium an der Handelshochschule. Und er blieb in der Messestadt. Zunächst habe er drei Jahre lang in einer Kommunalberatung gearbeitet, in der Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH, und dann mehrere Jahre bei einem großen IT-Dienstleister. Nebenbei habe er in Leipzig hobbymäßig ein Haus saniert und schließlich aus diesem Hobby seinen Beruf gemacht – als Finanzwirtschaftler eines großen Bauträgers.

Investoren sehen Bedarf nach hochwertigem Wohnraum

„In meiner Zeit als Finanzvorstand durfte ich zwei Kasernensanierungen begleiten“, empfahl sich der Betriebswirtschaftler: in der Max-Liebermann-Straße in Leipzig und in Potsdam-Krampnitz. Er sei verantwortlich für Finanzierung, Projektcontrolling und juristische Themen gewesen, berichtete Löbert. Das Leipziger Objekt sei vergleichbar mit der Husarenkaserne in Grimma.

„Kaserne können wir, sehen den Bedarf für hochwertigen Wohnraum in Grimma und gleichzeitig eine gute Möglichkeit, als Kulturdenkmal.de ein schönes Produkt zu entwickeln und sowohl an Kapitalanleger als auch an Eigennutzer zu verkaufen“, fasste Löbert die Intentionen der Investoren zusammen. Das fast vier Hektar große, verwahrloste Areal zwischen Leipziger und Lausicker Straße hatten sie aus privater Hand erworben.

Steuerparagraf ermöglicht Investition in Grimma

Es gebe einen Steuerparagrafen, der den Käufer und Investor denkmalgeschützter Gebäude „mit erheblichen Steuererleichterungen unterstützt“, erläuterte Otto. „Nur deshalb können wir so ein Projekt auch anfassen.“ Die einstige Kaserne ist verfallen und eine wüste Brache. Möglicherweise lauern Altlasten. „Aber mit Hilfe des Steuerparagrafen kann man als Erwerber Investitionen tätigen. Der Aufwand wird bezahlt“, so Otto.

Ruine an Ruine: Eine Investorengruppe aus Leipzig hat knapp vier Hektar der ehemaligen Husarenkaserne in Grimma gekauft und möchte dort denkmalgerecht 150 Wohnungen schaffen. Dazu wurde die Husarenkaserne Grimma Projekt GmbH gegründet. Quelle: Frank Prenzel

Investoren: Kaufkraft in Grimma höher als in Leipzig

„Wir haben uns ein wenig in Grimma verliebt“, meinte eingangs der Denkmale.de-Gründer. Offenbar sind die Geldgeber aber auch vom Potenzial der Kleinstadt an der Mulde überzeugt. „Wir waren positiv von einige Kennzahlen überrascht“, führte Löbert aus. So sei die Kaufkraft pro Haushalt in Grimma höher als in Leipzig, die Durchschnittsmiete betrage hingegen nur fünf Euro pro Quadratmeter. „Das heißt, es gibt Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum.“ Hinzu komme, so das Geschäftsführer-Duo, dass es in Leipzig kaum noch verfügbare unsanierte Denkmalflächen gebe. „Deshalb geht der Trend raus in den Speckgürtel“, erklärte Otto, warum auch die Denkmal.de-Leute ihre Fühler ins Umland ausstrecken. Er glaube fest daran, „dass sich Grimma zu einem guten und vornehmen Vorort von Leipzig entwickeln wird“.

Lesen Sie auch:

So verlief die Debatte im Stadtrat Grimma beim Aufstellungsbeschluss für den B-Plan.

Den ersten Kontakt nach Grimma suchten die Investoren im Januar 2021. Ein Jahr später fasste der Stadtrat den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Ex-Kasernengelände mit seiner wechselvollen Geschichte. „Wir würden gern in 12 bis 14 Monaten mit dem B-Plan durch sein“, nannte Löbert einen sportlichen Zeitplan. Sobald der Rechtskraft erlangt, „wollen wir so schnell wie möglich anfangen zu verkaufen und zu bauen“. Dabei solle so viel Wertschöpfung wie möglich in der Region bleiben.

Ruine an Ruine: Eine Investorengruppe aus Leipzig hat knapp vier Hektar der ehemaligen Husarenkaserne in Grimma gekauft und möchte dort denkmalgerecht 150 Wohnungen schaffen. Dazu wurde die Husarenkaserne Grimma Projekt GmbH gegründet. Quelle: Frank Prenzel

Stadtrat: „Ich vermisse den Begriff bezahlbarer Wohnraum“

Er vermisse den Begriff „bezahlbarer Wohnraum“. Das bereite ihm Bauchschmerzen, meinte Stadtrat Thomas Glaser (SPD). Eine denkmalgerechte Kernsanierung bedeute „Neubau im Denkmalmantel“, erwiderte Otto und verwies auch auf die extrem steigenden Baukosten. Was er damit sagen wollte: Das Projekt wird teuer. Bezahlbarer Wohnraum werde es dann, so Otto, „wenn man steuerliche Vorteile geltend macht“. Ein Spitzensteuerzahler könne ein Drittel der gesamten Investition abschreiben.

Von Frank Prenzel