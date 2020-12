Wohnungsbrand in Colditz: Feuerwehr sucht nach Mieter

Colditz

Kurz nach 17 Uhr ertönten in Colditz am Tag vor Silvester die Sirenen. Der Grund dafür war ein Wohnungsbrand in der Töpfergasse. „Als die Kameraden der Colditzer Wehr und der Schönbacher Ortswehr am Einsatzort eintrafen, stand eine Wohnung im ersten Stock in Flammen“, berichtet Colditz’ Stadt- und Ortswehrleiter Steffen Schmidt.

Konzentration auf Personensuche

Da zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über den Verbleib des Mieters verfügbar gewesen seien, habe man die Einsatzmaßnahmen zunächst auf die Personensuche konzentriert. „Als kurze Zeit später der Mieter am Einsatzort eintraf, haben wir umgehend die Bekämpfung des Brandes aufgenommen und konnten ihn auch zeitnah unter Kontrolle bringen“, so Schmidt.

Drehleiter aus Grimma angefordert

Um für den Fall gerüstet zu sein, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreift, seien zusätzlich die Grimmaer Kameraden mit der Drehleiter zum Einsatzort hinzugezogen worden. Ihr Eingreifen sei jedoch nicht erforderlich geworden. Dem Stadt- und Ortswehrleiter zufolge waren etwa zwei Dutzend Kameraden aus Colditz und Schönbach an dem Einsatz beteiligt.

Bauordnungsamt schaut sich vor Ort um

Wie Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) mitteilte, habe man dem Mieter - einem 76-jährigen ehemaligen Bauingenieur –das Angebot einer Notunterkunft unterbreiter, was er jedoch abgelehnt hätte. Er habe zudem eine Adresse genannt, an der er übergangsweise ein Dach über dem Kopf finden würde. Dem Colditzer Rathauschef zufolge befand sich das betroffene Gebäude auch schon vor dem Brand in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Mitarbeiter des Bauordnungsamtes seien bereits vor Ort gewesen um zu prüfen, ob sich möglicherweise Sicherungsmaßnahmen erforderlich machen.

Von Roger Dietze