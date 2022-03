Wohnungsgenossenschaft Grimma rückt in der Südstraße weiter

Grimma

Die Wohnungsgenossenschaft Grimma verzichtet zwar abermals auf das kleine Frühlingsfest auf ihrem Hof, nicht aber auf die lieb gewordene Geste im Lenz. Kurz nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn dürfen sich alle Mitglieder auf eine Tüte mit fünf Frühblühern freuen, die sie auf dem Balkon oder im Vorgarten einpflanzen können. Dieses Mal sind es Bellis, Primeln und Hornveilchen, die in den 1500 Gratis-Tüten stecken und nach den grauen Monaten viel Farbe in die Wohngebiete bringen sollen.

Frühlingsfest wäre angesichts der Pandemie verfrüht

„Für das Frühlingsfest ist es uns noch zu zeitig“, sagt der Kaufmännische Vorstand der Genossenschaft, René Nauck, mit Blick auf die Pandemie-Lage und die hohen Infektionszahlen. Deshalb achte man auf Kontaktbeschränkungen und wolle Menschenansammlungen besser vermeiden. Es sei die sichere Variante, den Frühlingsgruß vor die Tür zu stellen, ergänzt der Technische Vorstand Marco Rosenberger.

In anderen Jahren nutzen die Mitglieder gern die Gelegenheit, sich auf dem Hof einzufinden, um die Blumentüte in Empfang zu nehmen und bei einer Rostbratwurst zu schwatzen. Jetzt fällt die Zusammenkunft schon das dritte Jahr in Folge dem Corona-Virus zum Opfer.

Beim Abholen der Blumen auf dem Hof der Grimmaer Wohnungsgenossenschaft war in anderen Jahren Schlange stehen angesagt. Quelle: Frank Schmidt

Mit dem Geschäftsjahr 2021 zeigt sich das Vorstands-Duo zufrieden. „Wir können ein positives wirtschaftliches Fazit ziehen“, betont Nauck und verweist auf eine Investition von 4,3 Millionen Euro. Trotz anhaltender Pandemie sei die Bautätigkeit wieder hochgefahren worden. Der Schwerpunkt lag beim Wohnblock in der Grimmaer Südstraße 53 bis 59, der unter anderem Fahrstühle und neue Balkone erhielt. „Wir stehen mit den Arbeiten kurz vorm Abschluss“, so Nauck.

Bauarbeiter rücken in Grimma-Süd vier Eingänge weiter

Mitte April rücken die Bauarbeiter weiter und knöpfen sich die vier Hauseingänge 45 bis 51 vor. Auch hier werden die 40 Balkone abgebaut und durch geräumigere ersetzt. „Die sind tiefer und lassen sich besser nutzen“, erläutert Rosenberger. Zudem werden die Balkontüren künftig einen nahezu schwellenlosen Zugang ermöglichen. Außenaufzüge, die auf halbe Treppe führen, erhalten aber nur drei Eingänge. An der Nummer 51 gehe das baulich nicht, so Rosenberger. Zur 2,2 Millionen schweren Investition gehören diverse Instandsetzungen am Gebäude, die Aufwertung leer stehender Wohnungen und die Ausstattung der Hausflure mit LED-Beleuchtung.

Ziel in diesem Jahr: Investition von 4,5 Millionen Euro

Alles in allem will das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr 4,5 Millionen Euro in seinen Bestand stecken – die eigene Handwerkerleistung inbegriffen. Dabei stemmt es in seinen zwei Wohnhäusern in der Neichener Straße in Nerchau, die 24 Wohnungen zählen, ein zweites größeres Bauprojekt. Die genossenschaftlichen Mieter erhalten eine moderne, zentrale Gasheizung und fürs warme Wasser einen Durchlauferhitzer in der Wohnung. Baubeginn für die 250 000-Euro-Maßnahme soll Ende Mai sein.

Die steigenden Baupreise „konnten wir bislang gut abfangen“, sagt Vorstand Nauck. Auch das Bauprojekt Südstraße 45 bis 51 bleibe dank vorliegender Verträge im Rahmen. Die Auswirkungen auf die Planungen für 2023 und die Folgejahre „können wir aber nicht abschätzen und bleiben deshalb flexibel“. Auf jeden Fall wird damit begonnen, den Wohnblock der Südstraße 37 bis 43, der den dritten Bauabschnitt in Grimma-Süd markiert, freizulenken.

Am Neubaublock Südstraße 53 bis 59 der Wohnungsgenossenschaft Grimma stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Quelle: Thomas Kube

Genossenschaft in Grimma zählt rund 1700 Mitglieder

Nauck nennt die Herausforderungen, vor denen auch ein so kleines Unternehmen wie die Wohnungsgenossenschaft Grimma steht. Neben der Baupreis-Entwicklung spiele der Mindestlohn eine Rolle. Klimaneutralität gebe es nicht zum Nulltarif. Möglicherweise würden auch noch Förderungen gestrichen. „Wir halten aber an unserem Ziel fest, den Wohnungsbestand weiter aufzuwerten und bei sozialverträglichen Mieten zu bleiben. Wir haben eine soziale Verantwortung.“

Die Genossenschaft zählt stabil rund 1700 Mitglieder und 1600 Wohnungen. Der Leerstand lag zum Jahreswechsel bei rund sieben Prozent.

Von Frank Prenzel