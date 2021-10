Wohnungsgenossenschaft Grimma steckt Millionen in die Südstraße

Grimma

Die Energiepreise gehen derzeit durch die Decke. Umso zufriedener ist man bei der Wohnungsgenossenschaft Grimma, für die Wärmeversorgung der Häuser Festpreise bis Ende 2023 ausgehandelt zu haben, die nach Aussage des Kaufmännischen Vorstands René Nauck „deutlich unter dem jetzigen Niveau liegen“. Auch beim Strompreis – gemeint ist hier zum Beispiel fürs Hauslicht – „haben wir bis Ende 2022 günstige Konditionen vereinbart“. Das komme den Mitgliedern und Mietern zugute.

Genossenschaft schreibt Unternehmensentwicklung fort

Ob Baupreise, CO2-Umlage oder Grundsteuer – die Kostenentwicklungen sind schwer einzuschätzen und können die kommende Investitionstätigkeit beeinflussen. Die Genossenschaft lässt sich davon jedoch nicht beirren, schreibt derzeit die langfristige Unternehmensentwicklung fort und möchte bis zum Jahr 2030 rund 33 Millionen Euro investieren.

2020 mit einem „sehr positiven Ergebnis“ abgeschlossen

Zur jetzigen Vertreterversammlung im Rathaussaal ging der Blick aber erst einmal zurück. Nauck spricht von einem „zufriedenstellenden Geschäftsjahr“ 2020 und einem „sehr positiven Ergebnis“. Bei einer Bilanzsumme von 52,3 Millionen Euro wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 445.000 Euro erzielt, der wieder in den Bestand gesteckt wird. Alles in allem schlugen im Vorjahr Investitionen in Höhe von 2,3 Millionen Euro zu Buche, wobei einige Bauvorhaben wegen der Corona-Pandemie zunächst liegen blieben.

Die Wohnungsgenossenschaft Grimma modernisiert seit einigen Monaten schon den Neubauwohnblock Südstraße 53 bis 59. Quelle: Thomas Kube

In diesem und im nächsten Jahr zieht die Genossenschaft bei den Investitionen wieder an und plant – einschließlich der Instandhaltungen – insgesamt 8,5 Millionen Euro. Kernstück ist die Aufwertung des Bestandes in der Grimmaer Südstraße. Seit April haben die Bauarbeiter am Wohnblock 53 bis 59 das Sagen. Unter anderem erhält jede der 40 Wohnungen einen größeren Balkon, die vier Eingänge werden mit Aufzügen versehen, auf der Hofseite wird die Fassade neu gedämmt, verputzt und gestrichen. Die Balkontüren sind bereits gewechselt und ermöglichen künftig einen schwellenfreien Zutritt ins Freie.

In der Südstraße 53 bis 59 in Grimma leicht im Verzug

„Wir sind leicht im Verzug“, erläutert Nauck mit Blick auf Lieferschwierigkeiten, Krankheitsfälle bei Baufirmen und regnerisches Wetter im Sommer. Bis zum Jahresende soll aber alles picobello sein. Trotz der steigenden Baupreise bleibt es bei den geplanten 2,3 Millionen Euro, die in den 1982 errichteten, fünfgeschossigen Plattenbau gesteckt werden. „Wir hatten frühzeitig die Verträge geschlossen.“

Gebäude 37 bis 43 erhält auch neuen Zuschnitt von Wohnungen

Im nächsten Jahr folgt dann die Südstraße 45 bis 51 mit einem Investitionsvolumen von 1,8 Millionen Euro. Auch hier erhalten die 40 Wohnungen größere Balkone und drei der vier Eingänge einen Aufzugsturm. „Wir wollen dann in der Südstraße weiterziehen“, lenkt der Technische Vorstand der Genossenschaft, Marco Rosenberger, das Augenmerk auf die Folgejahre. Der Wohnblock 17 bis 23 soll 2023 neue Balkone (aber keine Lifte) erhalten. 2024 ist dann am Gebäude 37 bis 43 ein Rückbau der zwei oberen Etagen ebenso vorgesehen wie der neue Zuschnitt von Wohnungen. Und zum Finale kommt es 2025 am Plattenbau 25 bis 35, an dem im Zuge der Modernisierung ebenfalls die zwei oberen Stockwerke entfernt werden sollen.

Die Wohnungsgenossenschaft Grimma investiert Millionen in ihren Bestand in der Südstraße. Quelle: Thomas Kube

„Es zeigt sich unwahrscheinlich schwierig, hier die oberen Etagen zu bedienen“, begründet Rosenberger die Rückbau-Pläne. Der momentane Leerstand sei vor allem dort zu finden. Von den insgesamt 1600 Genossenschaftswohnungen stehen derzeit 88 leer (5,5 Prozent), allein 55 in der Südstraße. „Wir nehmen Wohnungen vom Markt, die schon jetzt kaum nachgefragt sind“, bekräftigt Nauck.

Derzeit bei Genossenschaft Kaltmiete im Schnitt fünf Euro

Weniger Barrieren, höherer Komfort, geänderte Grundrisse – die Genossenschaft möchte mit ihren Wohnungen ältere Menschen ebenso erreichen wie junge Familien. Bei bezahlbaren Mieten. Zwar wird ein Teil der Modernisierung sich auch auf das Wohngeld auswirken. „Wir wollen aber keine Sprünge nach oben machen“, beteuert der Kaufmännische Vorstand. Derzeit liegt die durchschnittliche Kaltmiete der Genossenschaft bei knapp fünf Euro.

Übrigens begann in diesem Jahr nach der corona-bedingten Verschiebung auch in Trebsen die Bautätigkeit. Zunächst wurden in der Straße des Aufbaues 10 bis 13 die Heizungen nebst Elektrik erneuert. „Hier sind wir so gut wie fertig“, sagt Rosenberger. Im kommenden Jahr sind die gleichen Arbeiten in den zwei Objekten in der Neichener Straße in Nerchau vorgesehen, bevor dann bis 2025 nach und nach alle anderen Genossenschaftsgebäude in Trebsen an der Reihe sind.

Von Frank Prenzel