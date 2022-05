Wolfsattacken in Colditz und Glasten häufen sich

Colditz/Bad Lausick/Glasten

Zu Ostern hat sich ein Schatten über Stephan Schmidts Hobby gelegt. Denn über die Feiertage machte der Colditzer, der im Flurteil Eule auf dem Gelände eines ehemaligen Streichelzoos in seiner Freizeit Tierhaltung betreibt, erstmals Bekanntschaft mit dem Wolf. „Er ist durch den Teich geschwommen“, berichtet der 33-Jährige, der sich anhand der Rissspuren von einem Wolfsbeauftragten bestätigen ließ, dass es sich um das sagenumwobene Raubtier gehandelt habe.

In der Folge sicherte Schmidt, so berichtet er gegenüber der LVZ, das Gelände auch an dieser Stelle mit einem Wildzaun und hatte danach eine Weile Ruhe. „Später jedoch kehrte der Wolf an einer mir noch immer unbekannten Stelle auf mein Gelände zurück und hat mittlerweile drei Schafe gerissen“, so Schmidt. Der letzte „Besuch“ sei am frühen Montagmorgen erfolgt und von einer Wildkamera festgehalten worden. „Es handelt sich ganz offensichtlich um ein trächtiges Weibchen“, so der Colditzer Hobby-Viehhalter, der jetzt die Installation eines Stromzaunes ins Auge gefasst hat.

Gesichert: Wolfspaar im Colditzer Forst ansässig

Offensichtlich handelt es sich bei dem in Stephans Schmidts Fotofalle geratenen Tier um keines, das sich lediglich auf dem Durchzug befindet. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Landesumweltamt informierte kürzlich darüber, das sich im Colditzer Forst erstmals ein Wolfspaar angesiedelt habe und das neue Wolfsterritorium unter dem Namen „Colditzer Forst“ geführt werde. Belege dafür hätten mehrere voneinander unabhängige Nachweise geliefert wie etwa die Aufnahmen einer ursprünglich für das Bibermonitoring aufgehängten Wildkamera des Landratsamtes Leipzig.

Dass der Wolf mittlerweile tatsächlich offensichtlich dauerhaft in der Region ansässig ist, diese leidvolle Erfahrung haben auch schon mehrere Tierhalter am anderen Ende des Colditzer Forstes in Glasten machen müssen. „Einige haben bereits Tiere verloren, zuletzt hat es die Lämmer meines Nachbarn erwischt“, berichtet Schafzüchter Thomas Schirmer, der mit seiner Frau vor einem Jahr die große Herde von Schäfer Andreas Kober übernommen hat. Selbst sei man bislang gottlob noch verschont geblieben, gleichwohl man den Wolf in der Nacht schon in Stallnähe gesichtet habe.

Zusatzarbeit und große Verunsicherung

Der Schutz der Herde verursache viel Zusatzarbeit, hinzu komme eine große Verunsicherung. „Man weiß nie, was einen am Morgen erwartet“, berichtet Schirmer, der seine Herde mit einem Elektrozaun schützt. „Die Stromstärke ist am oberen Limit. Ich mag gar nicht daran denken, wenn einmal versehentlich ein Kind in den Zaun greift“, so der Glastener Viehzüchter.

Eine alternative Vergraulung des Wolfes etwa mir Herdenschutz-Hunden käme indes nicht in Betracht. „Wir haben das über einen längeren Zeitraum hinweg versucht und feststellen müssen, dass es in unserer Kulturlandschaft nicht funktioniert. Es sind einfach zu viele auswärtige Hundehalter mit ihren Tieren unterwegs, was zu Konflikten führt. Deshalb haben wir dem Versuch ein Ende bereitet, bevor noch etwas Schwerwiegenderes passiert“, so Schirmer.

Appell an die Politik

Der gestandene Jäger richtet im Ergebnis seiner mit dem Wolf gesammelten Erfahrungen einen dringenden Appell an die Politik, sich in punkto Abschussrecht ernsthaft Gedanken zu machen. „Eine Wolfsansiedlung mag auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz funktionieren. Wenn die Tiere jedoch wie bei uns in Glasten regelmäßig durch das Dorf marschieren, dann ist dringender Handlungsbedarf geboten“, bezieht Thomas Schirmer klar Position.

Er sei Schafzüchter von Beruf und nicht Wolfs-Vergrauler. Dieses Thema überfordere seine Kräfte. Allein mit seinen vier für die Treibarbeit eingesetzten Hunden habe er alle Hände voll zu tun. „Wölfe gab es auch schon in der DDR, allerdings mit dem Unterschied, dass ihre Population durch die Jagd gesteuert wurde“, gibt Schirmer zu bedenken.

