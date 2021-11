Grimma/Grechwitz

Hatten die Diebe so großen Hunger? In der Nacht zum Montag hebelten bisher unbekannte Tätern den frei zugänglichen Wurstautomaten in Grechwitz einem Ortsteil von Grimma auf und entwendete verschiedene Wurst- und Fleischwaren.

Bargeld wurde nicht entwendet. Der Stehlschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, der entstandene Sachschaden wurde mit 500 Euro angegeben. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen.

Von LVZ