Wurzen gibt jetzt Starthilfe für Corona-Schutzimpfung

Ab Montag, 15. Februar, geht die von der Stadtverwaltung und dem Regionalverband Wurzen der Volkssolidarität (VS) gemeinsam organisierte Koordinierungsstelle zur Vereinbarung von Impfterminen an den Start.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkssolidarität sowie des Stadthauses sind dann von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sowie 12.30 bis 17 Uhr über die Telefonnummer 0152 28 89 23 15 erreichbar.

„Derzeit haben wir folgende Situation: Die Seniorinnen und Senioren müssen sich momentan entweder über die zentrale Telefon-Hotline oder online registrieren lassen. Zum einen ist die Hotline ständig besetzt, zum anderen geht die Online-Variante oft an den technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Betroffenen vorbei“, sagte Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD). Wer dann nicht einmal auf die Unterstützung aus der Familie oder aus dem Freundeskreis zurückgreifen kann, sei aufgeschmissen.

Volkssolidarität sichert weitere Unterstützung zu

Eben diese Lücke wollen der Wohlfahrtsverein sowie die Stadt mit der Koordinierungsstelle schließen und all jenen einen Service bieten, die es jetzt dringend brauchen. Zugleich dankte Röglin der Stadt Grimma für den Impuls und insbesondere der Volkssolidarität für die Bereitschaft, das Vorhaben umzusetzen.

Mittlerweile seien alle Vorbereitungen getroffen. „Ab 15. Februar starten wir in Wurzen“, freut sich auch Madlen Gernoth, Geschäftsführerin des Wurzener Regionalverbandes der Volkssolidarität. Auf die Frage, was die Anrufer erwarten können, teilte sie mit: „Wir übernehmen zunächst für alle, die derzeit berechtigt sind, das Prozedere der Registrierung. Damit ist der erste Schritt in Richtung Impftermin getan. Sobald wieder Termine vereinbart werden können, unterstützen wir auch dabei.“

Koordinierungsstelle Wurzen, Telefon 0152 28 89 23 15, Zeiten: Mo bis Fr von 9 bis 12 sowie von 12.30 bis 17 Uhr

Von Kai-Uwe Brandt