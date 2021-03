Zehn Jahre Krieg in Syrien: Junger Geflüchteter will Fernsehjournalist werden

Muldental/Leipzig

Zehn Jahre Bürgerkrieg in Syrien? Saad Yaghi spricht von Revolution. Das sei zutreffender. Schließlich brauche es zum Krieg zwei Seiten, sagt der 22-Jährige: „Uns geht es um Demokratie. Krieg führt nur das Regime, Krieg gegen das eigene Volk.“ Der junge Mann, der 2016 nach Hohburg bei Wurzen kam, wird das grausame Morden nie vergessen. Solange Baschar al-Assad das Land regiere, werde er nicht zurückkehren.

„Wenn du hautnah erlebst, wie dein Nachbar im Kugelhagel stirbt, macht das ganz viel mit dir“, sagt der Geflüchtete. Für ihn war klar, dass er nicht abseits stehen dürfe. Bereits als 13-Jähriger hatte er beschlossen, die Verbrechen mit der Kamera zu dokumentieren. Al Jazeera, Al-Arabiya, BBC Arabic Television – seine Bilder wurden von den großen Networks ausgestrahlt und gingen so um die Welt.

„Ich möchte Fernsehjournalist werden“

Derzeit schreibt der Syrer seine letzten Klausuren. Er hofft auf gute Ergebnisse. Denn er will im Herbst sein Studium beginnen: Kommunikations- und Medienwissenschaften. „Ich möchte Fernsehjournalist werden“, sagt Saad Yaghi, der im Dezember geheiratet hat und mit seiner Frau in Leipzig wohnt. Fern der Heimat ist er seiner Familie dennoch nah. Täglich telefoniert er mit Vater, Mutter und Geschwistern.

Er war noch ein Kind, als am 18. März 2011 in seiner Heimatstadt Deir ez-Zor die Leute friedlich auf die Straße gingen. „Es lief Musik, die Menschen tanzten, es wurden Reden gehalten. Wir sehnten uns nach Freiheit, fühlten uns als Teil des Arabischen Frühlings.“ Die Machthaber hätten mit aller Härte reagiert. Nur einen Monat später warfen sie etliche Teilnehmer der Bewegung ins Gefängnis.

Der Tod von Hamza al Khatib

Zum Symbol der Schreckensherrschaft wurde Hamza al Khatib. Der Junge, damals etwa im gleichen Alter wie Saad Yaghi, war bei einer Demonstration am 29. März in Saida in der Nähe von Daraa, dem Epizentrum der syrischen Revolution, verhaftet worden. Am 24. Mai erhielt seine Familie die verstümmelte Leiche des Kindes zurück, die mit Folterspuren übersät war. Saad Yaghi und all die anderen konnten diese Brutalität nicht fassen.

Der als Hoffnungsträger gestartete Präsident habe endgültig die Maske fallen lassen. Die Bewohner seiner Heimatstadt hätten daraufhin zur Selbstverteidigung gegriffen, so Saad Yaghi. Der Diktator reagierte mit Raketenbeschuss und flächendeckenden Bombardements. Jeden Tag gab es Verwundete und Tote. Die Einwohner hatten kaum was zu essen. 2012 wurde das Haus seiner Familie getroffen: „Meine Schwester und ich verletzten sich schwer.“

Verhaftung bei Dreharbeiten

Zehn Tage konnten die Wunden an Rücken und Beinen nur notdürftig behandelt werden. Ein Krankenhaus sei nicht in Frage gekommen – gerade zivile Einrichtungen standen unter Beschuss. 2013 wurde die Stadt von der freiheitlichen Armee zurück erobert. Ein Jahr später übernahm der IS die Kontrolle: „Ich wurde verhaftet, weil sie mich mit der Kamera erwischten. Nach Verhören kam ich drei Tage später wieder frei“, sagt der politische Aktivist.

Über die Türkei, die Balkanstaaten und Österreich gelang dem jungen Mann 2015 die Flucht. Als Minderjähriger kam er nach Hohburg und ging in Wurzen auf die Berufsschule. Er spricht fast perfekt Deutsch und spielt inzwischen am Theater. Märchen, Dramatik, eine Rolle schrieb er sich sogar selbst auf den Leib. Er will etwas aus seinem Leben machen: „Ich tue es auch für meine Freunde. Viele von ihnen wurden getötet.“

Von Haig Latchinian