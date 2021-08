Zehn Mietwohnungen werden gebaut in Bad Lausick

Bad Lausick

Zwei Wohngebäude mit je fünf Mietwohnungen entstehen jetzt am Rand des Bad Lausicker Neubaugebietes. Das Baugeschäft Santer aus Prießnitz errichtet sie am nordöstlichen Ende der Friedrich-von-Schiller-Straße. Die Baugenehmigung liegt seit Kurzem vor. Jetzt rollen die Bagger an.

Nachfrage ist seit Jahren hoch

„Guter Wohnraum ist überall gesucht“, sagt Unternehmer Uwe Santer. Das betreffe nicht nur junge Familien, sondern zunehmend auch Ältere, darunter manche, die es nach Jahren der Berufstätigkeit im Westen nun zurück in die angestammte Heimat ziehe. Kurz nach der Jahrtausendwende investierte er in Bad Lausick bereits in Wohnungen in der Burgstraße und in der Badstraße. In der neuen Frohburger Siedlung An der Apfelwiese baute er mehrere Gebäude mit Mietwohnungen. Erst im Juli übergab er in Borna ein neu errichtetes Mehrfamilienhaus an einen Erwerber: „Schon eine Woche später waren die Wohnungen hier vermietet.“ Das 1999 gegründete Unternehmen mit 13 Mitarbeitern – ab September bildet man nach langer Pause wieder einen Maurer aus - hat sich auf den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern spezialisiert. 80 Prozent werden im Rohbau, die übrigen schlüsselfertig übergeben. Das Gros der Aufträge kommt aus dem Leipziger Südraum.

Im September werden die Fundamente gelegt

Gerade in Bad Lausick spüre man eine starke Nachfrage an Immobilien, sagt Santer: „Aktuell sind wir hier für mehrere junge Familien aktiv, die in Eigenheime investieren.“ Nach vorbereitenden Arbeiten will man ab Anfang September in der Friedrich-von-Schiller-Straße loslegen. Dann werden die Fundamente ausgehoben und die Bodenplatte gegossen. Ziel sei es, die Wohnungen im Herbst nächsten Jahres zu übergeben. Sie verfügen über je drei Zimmer, Balkon oder Terrasse, sind zwischen 88 und 150 Quadratmeter groß. Die beiden Wohngebäude werden durch einen Flachbau miteinander verbunden.

Auf der Fläche sollten, so war es im Technischen Ausschuss zu hören, vor Jahrzehnten bereits ein weiterer Wohnblock errichtet werden. Das geschah nicht. Ebenso wenig wurde das Bauvorhaben eines anderen Investors realisiert, der hier vor zwei Jahrzehnten ein Wohnhaus errichten wollte und trotz Baurechts damit nie begann.

Von Ekkehard Schulreich