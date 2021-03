Zeichensaal im Grimmaer Gymnasium trägt wieder historisches Kleid

Grimma

Das Stammhaus des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“ ist um ein weiteres Kleinod reicher. Ohne großes Aufsehen wurde jetzt das Zeichenkabinett nach einjährigen Arbeiten wieder der Schule übergeben. Es verknüpft auf beeindruckende Weise Alt mit Neu. Denn der repräsentative Eckraum in der ersten Etage, der einen Blick aufs frühere Schloss und das Alte Seminar erlaubt, wurde nach dem historischen Ursprung von 1891 restauriert und erhielt zugleich neueste Unterrichtsmittel. Die Kosten von rund 78.000 Euro übernahmen der Augustiner-Verein und die Augustiner-Stiftung.

Umlaufende Wandvertäfelung am aufwendigsten

Es riecht nach frischer Farbe, wenn man den hellen Raum betritt. Was noch fehlt, ist die Ausschmückung. Doch die Wandleiste für diverse Bilder ist bereit angebracht. Dem freiberuflichen Bauplaner und Baubetreuer Lutz Glauer, der im Auftrag des Vereins die Fäden in der Hand hielt, steht die Freude über die gelungene Restaurierung ins Gesicht geschrieben. Am aufwendigsten sei die umlaufende hölzerne Wandvertäfelung gewesen, sagt der 62-Jährige. Sie verschlang allein 40 Prozent der Bausumme.

Zur Galerie Impressionen aus dem restaurierten Zeichensaal des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“, der sich im Stammhaus befindet. Er wurde nach dem Vorbild von 1891 erneuert.

Glauer hat die originalen Baupläne von 1891, als das Grimmaer Gymnasium in seiner heutigen Gestalt entstand, genau studiert. „In den Unterlagen ist der Raum als Tanzsaal beschrieben“, erzählt der Hohburger. Die Decke mit Stuck verziert. „Das war schon immer ein besonderer Raum mit seinen zwei Fensterfronten.“ Vor der überfälligen Sanierung kamen zunächst die Grimmaer Fachleute Burga und Uwe Marx zum Zuge. Das Farbdesigner- und Restauratoren-Ehepaar nahm eine Farbuntersuchung vor und stieß dabei auf die 130 Jahre alte Erstfassung. „Wir entschlossen uns, die vorgefundenen Originaltöne wieder herzustellen“, so Bauingenieur Glauer. Wände und Decke wurden in den ursprünglicher Zustand versetzt.

Als Bonbon die Goldbronze wieder aufgebracht

Die Holzvertäfelung war Glauer zufolge im Laufe der Zeit mehrfach überstrichen worden, zuletzt in einem hässlichen Lindgrün. Das Ehepaar Marx und die Döbelner Tischlerei Landgraf legten ihre ganze Kunst hinein, die Farbe zu entfernen, die Profile zu reparieren und nachzuarbeiten, die Holzimitation sichtbar zu machen. Auf etwa einem Meter nahe der Tür zeigt sich ein Teilstück so, wie es die Handwerker vor 130 fertigten. Es war noch gut erhalten und wurde behutsam restauriert. Alles in Absprache mit der Denkmalbehörde. Beim Blick an die Decke findet sich ein Stuckumlauf, an dem Marx’ens noch Goldbronze als Grundfarbe fanden. „Als Bonbon haben wir die wieder aufgebracht“, verrät Glauer. Der originale Putz an den Wänden blieb erhalten. Der Boden erhielt helles Linoleum. Alles in allem gaben sich Handwerker von acht Firmen die Klinke in die Hand.

Impressionen vom Zeichenkabinett im Stammhaus des Grimmaer Gymnasiums, das nach historischem Vorbild erneuert wurde. Damit hat die Schule ein weiteres Kleinod. Quelle: Frank Prenzel

Fachkonferenz Kunsterziehung machte Konzept

Mit Aussicht auf die Sanierung hatte die Fachkonferenz Kunsterziehung ein Nutzungskonzept vorgelegt, erläutert Schulleiter Karsten Schrempel. Die Lehrerkonferenz stimmte zu. Demnach dient das Zimmer fortan für den Zeichen- und den Profilunterricht im künstlerischen, gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftichen Bereich. Dementsprechend wurde die Ausstattung mit einigen Finessen versehen. Die nagelneuen Tische lassen sich kippen und so platzsparend an der Wand abstellen. Das verschafft den Schülern zum Beispiel Platz für darstellendes Theater. An der Frontseite ist eine interaktive Tafel nebst Beamer angebracht, natürlich liegt Internet an. Von einer umlaufenden Lichtleiste erhellen LED-Lampen das Kabinett, in dem auch eine Spüle zum Auswaschen der Farbpinsel steht.

Die Eingangsfront des Stammhauses des Grimmaer Gymnasiums "St. Augustin". Quelle: Frank Prenzel

Schrempel ist froh über die finanzielle Kraft des Augustiner-Vereins. „Die Restaurierung in dieser Form hätte sich die Stadt Grimma wohl nicht leisten können“, so der 55-Jährige, der dem Raum jetzt eine Eins mit Sternchen gibt (zuvor die Note Vier). „Die Schüler freuen sich immer über gut ausgestattete, freundliche Räume, die funktional sind, aber auch Charme atmen“, sagt er. Auch Vereinschef Klaus-Dieter Tschiche zeigt sich zufrieden: „Das Vorhaben ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen.“

Noch haben die Gymnasiasten den erneuerten Zeichensaal nicht in Beschlag genommen. Das dürfte aber spätestens mit der Wiederkehr der Schüler in der nächsten Woche der Fall sein.

Von Frank Prenzel