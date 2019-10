Zeit zum Stöbern in Naunhof

Grimma/Naunhof

Der zweite Flohmarkt sollte dieses Jahr in Naunhof noch mehr Besucher als zur Premiere anlocken. Deshalb nutzte Lutz Andrä, auf dessen Hof das Ereignis stattfand, die digitalen Medien. „Zum ersten Markt kamen schon allerhand Besucher, aber um noch mehr anzulocken, haben wir junge Leute gefragt, ob sie uns für den digitalen Auftritt unterstützen. Jetzt machen wir auch im sozialen Netzwerk auf uns aufmerksam“, sagt der Veranstalter.

Werkzeug, Deckchen und Keramik

Etliche Naundorfer und Gäste aus dem nahen Umfeld nutzten die Gelegenheit, sich von Gegenständigen zu trennen, die andere vielleicht gebrauchen können. So mancher wurde beim Schlendern und Schauen durch die Auslagen fündig. Bot der eine Werkzeugteile an, zog es die weiblichen Besucher eher zu den Spitzendeckchen. Genauso oft wechselte Keramik den Besitzer.

Zum zweiten Mal organisierte Lutz Andrä einen Flohmarkt auf seinem Hof und lockte damit reichlich Publikum an. Quelle: René Beuckert

Heinz Skiba unterstützt den Flohmarkt gerne, weil für ihn nicht nur der Handel mit gebrauchten Dingen für wenig Geld im Mittelpunkt steht, sondern die Gespräche mit den Besuchern. Viele von ihnen kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Gespräch mit Gästen und Händlern

Regina Grundmann aus Pausitz wollte sich das Ereignis nicht entgehen lassen. „Es ist doch eine schöne Gelegenheit, interessante Dinge zu entdecken. Ich habe ein kleine Holzfigur erstanden.“ Volkmar Köditz und Heiko Hering boten an ihrem kleinen Stand technische Sachen an. „Es wird heutzutage viel zu schnell weggeworfen, was ein anderer vielleicht noch brauchen könnte.“ Für Heiko Hering sei nicht zwingend der Verkauf wichtig, wie er sagt, vielmehr freue er sich, mit anderen Händlern und Gästen ins Gespräch zu kommen.

Von René Beuckert