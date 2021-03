Zigarettenautomat in Belgershain bei Grimma gesprengt

Belgershain/Threna

Kurz nach Mitternacht zum Sonnabend ist in der Threnaer Dorfstraße der Zigarettenautomat beschädigt worden. Mehrere unbekannte Personen hatten gegen 0.30 Uhr versucht, den Apparat mit Hilfe von Pyrotechnik aufzusprengen, hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagmittag informiert. Die Beamten erfuhren von dem Vorfall im Belgershainer Ortsteil, südlich von Leipzig, demnach am Sonnabend gegen 8 Uhr.

Die Öffnung des Zigarettenautomaten war aber nicht gelungen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker nahmen die Tatortarbeit vor. Die Kriminalaußenstelle Grimma der Kriminalpolizeiinspektion führt die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gemäß Paragraf 308 des Strafgesetzbuches, heißt es weiter.

Von okz