Zoff um stark steigende Sporthallengebühren in Naunhof

Naunhof

Erheblich erhöhen sollen sich die Gebühren für die Nutzung Naunhofer Sportstätten, wenn es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung geht. Der Entwurf einer Entgeltordnung, der kürzlich mit Vereinen besprochen wurde, stößt aber in deren Reihen auf Kritik. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) will weiter das Gespräch suchen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Neuerungen bringen uns in Existenznot, werden zumindest zu einer deutlichen Einschränkung unserer Angebote führen“, meint Peter Porsch, Präsident des BSC Victoria Naunhof. „Satte Preiserhöhungen von bis zu 60 Prozent werden uns die Nutzung der Parthelandhalle zumindest im Erwachsenenbereich schwer bis unmöglich machen und uns zwingen, andere Sportstätten in der Umgebung zu suchen.“

BSC schon einmal in der Krise

So ähnlich klang das schon einmal 2013, als der damalige Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) überhaupt erst Gebühren für die Sportstättennutzung einführte. Seinerzeit war der BSC noch ein reiner Handballverein und sah sich plötzlich in Not. Sportler drohten auszutreten, weil sie nicht höhere Mitgliedsbeiträge zahlen wollten. Um die Steigerungen abzufedern, kam Vize-Präsident Uwe Herrmann eine Idee.

Auf seinen Vorschlag hin wandelte sich der BSC zu einem Mehrspartenverein. Die Mitgliederzahl stieg von damals reichlich 100 auf heute knapp 500. „Leichtathletik, Kampf-, Gesundheits- und Reha-Sport kamen hinzu, seit zwei Jahren existiert eine Schwimmabteilung“, zählt Schatzmeister Martin Porsch auf. So verteilte sich die zusätzliche Last auf mehrere Schultern.

Angst vor harten Konsequenzen

Nun befürchtet der BSC, eine der hinzugekommenen Sparten aufgeben zu müssen. „Laut der neuen Benutzungs- und Entgeltordnung soll der Reha-Sport künftig als kommerzielles Angebot eingeordnet werden, was eine Erhöhung der Gebühren um das Neunfache zur Folge hätte“, kritisiert Peter Porsch. „Die Krankenkassen geben uns aber nicht mehr Geld.“

Teure Parthelandhalle: Für die sportliche Nutzung will Naunhof mehr Geld. Quelle: Thomas Kube

Als kommerzielle Veranstaltungen sollen nach den Worten des Präsidenten ebenfalls alle Sportereignisse im Kinder- und Erwachsenenbereich eingestuft werden, an denen sich Auswärtige beteiligen. Auch dafür wäre dann das Neunfache zu zahlen. „Das beträfe sämtliche Turniere und wäre das Ende des Punktspielbetriebs im Handball“, erklärt Peter Porsch.

Stadt muss Umsatzsteuer zahlen

In einer Online-Sitzung mit Stadträten und Hallennutzern verwies die Stadtverwaltung auf die hohen Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten. Außerdem informierte sie darüber, dass sie für Vermietungen künftig eine Umsatzsteuer von 19 Prozent bezahlen muss. „Hierbei haben wir deutlich gemacht, dass es sich nicht um eine willkürliche Maßnahme der Stadt handelt, sondern um eine rechtlich bindende Umsetzung“, erläutert Bürgermeisterin Conrad.

Dass die Kommune diese 19 Prozent wie auch steigende Energiekosten auf Nutzer umlegt, kann Christa Heidel nachvollziehen. Die Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Naunhof lehnt es aber ab, als Basis neuer Gebühren außerdem Ausgaben für Instandhaltungen mit heranzuziehen. „Schließlich werden die Hallen auch für den Schulsport genutzt“, argumentiert sie. „Eine Steigerung um 60 Prozent ist uns zu viel.“

Vereine erarbeiten Alternativkonzept

Ihr Verein bietet Aerobic, präventiven Gesundheitssport, Gymnastik, Tischtennis, Faustball, Kinder- und Vorschulsport an. Die meisten der 160 Mitglieder sind älter als 50. Während der Zeit der Corona-Beschränkungen zahlten sie laut Vereinssatzung ihre vollen Beiträge, obwohl sie häufig die Hallen nicht betreten durften. „Es kommt zur Unzeit, wenn die Stadt jetzt, da sie wieder rein können, sagt, die Gebühren werden erhöht“, meint Heidel.

Nicht ganz einig ist sie sich mit Peter Porsch hinsichtlich eines Konzepts, das Sportvereine als Alternative zur Gebührenanhebung entworfen haben. „Unser Vorschlag lautet, wir kümmern uns künftig um Verwaltung, Ordnung, Sicherheit, Instandsetzung und Terminvergabe in den Hallen. Die Stadt beteiligt sich nur mit einem festen finanziellen Beitrag“, erklärt der BSC-Präsident. Christa Heidel hält dagegen: „Dann kriegen wir kleinen Vereine vielleicht keine Übungsstunden mehr. Die Organisation soll lieber zentral bei der Stadt verbleiben.“

Bürgermeisterin setzt auf Dialog

Die Bürgermeisterin hat nach eigenem Bekunden schon mit Vereinsvertretern über dieses Konzept gesprochen, das Thema sei aber noch nicht abschließend beraten. „Hinsichtlich der Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung wollen wir in den Dialog kommen und einen Interessenausgleich erreichen“, betont Anna-Luise Conrad. „Uns liegt an einer ganzheitlichen Lösung für möglichst alle Vereine, am Auflösen eines langjährigen Investitionsstaus unserer Sportstätten in Millionenhöhe und an Perspektiven für die Stadt Naunhof. Das ist kein Schnellschuss.“

Peter Porsch bittet zu bedenken, dass die Arbeit der Vereine auf dem Ehrenamt basiert. „Die Wichtigkeit solchen Engagements wird auf sämtlichen Ebenen der Politik immer wieder hervorgehoben. Sämtliche Bürgermeisterkandidaten von Naunhof hatten vor der Wahl versprochen, die Vereine als wichtige Betätigungsfelder der Stadtgesellschaft zu fördern“, mahnt er. „Wenn es ernst wird, kommt man aber darauf, dass man Vereine schröpfen kann.“ Christa Heidel fügt an: „Vereine haben soziale Aufgaben. Man kann nicht alles in Euro und Cent umrechnen.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer