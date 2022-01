Zschadraßer Professor: „So können wir nicht weiter machen“

Colditz

„Gehen Sie impfen.“ Und: „Vertrauen Sie der Wissenschaft.“ Stefan Brunnhuber, Ärztlicher Direktor der Diakonie Kliniken Zschadraß, hat jetzt ein viel beachtetes Buch in englischer Sprache vorgelegt. Der Professor wird nicht müde, seine Überzeugungen unters Volk zu bringen. Der FDP-Mann berät Regierungen und ist – als erster Sachse – Mitglied im Club of Rome.

Als Repräsentant jener „Denkfabrik“ für eine nachhaltige Entwicklung erinnert Brunnhuber in diesen Tagen an das Erscheinen des ersten Berichts an den Club of Rome vor 50 Jahren: „Die Grenzen des Wachstums“, verfasst vom amerikanischen Ökonomen Dennis Meadows. Dessen These: Wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, kommt es in 70 bis 100 Jahren zum Kollaps.

Voraussagen aktueller denn je

Die Studie von 1972 basierte erstmalig auf Modellrechnungen am Computer und beleuchtet fünf Parameter: Bevölkerungsentwicklung, Industrieproduktion, Nahrungsmittelverbrauch, Rohstoffvorräte, Umweltverschmutzung. Die Ergebnisse von damals wurden in der Folge verbessert und immer wieder bestätigt.

Meadows fand heraus, dass exponentielle Entwicklungen und ihre negativen Rückkopplungen oft unterschätzt würden. Brunnhuber verdeutlicht die Dramatik: „Angenommen Sie geben einen Eimer Wasser in ein Fußballstadion und verdoppeln die Menge jeden Tag, so ist die ,Schüssel’ nach 29 Tagen halb voll. Am 30. Tag ist sie übergelaufen.“

Tücke exponentieller Anstiege

Solche Effekte finde man überall. Auch in der aktuellen Corona-Diskussion, weiß Brunnhuber: „Die Pandemie mit ihren Fallzahlen zeigt, wie schwer sich Gesellschaften damit tun, solche exponentiellen Entwicklungen zu verstehen. Uns Menschen fehlt schlicht ein Sensorium dafür.“

Heute spreche man von einer „Dreifach-Krise“ mit Artensterben, Klimaerwärmung und eben Pandemien. Wie wenn Wasser gasförmig werde, deute diese Krise auf einen Wechsel im Aggregationszustand unserer Gesellschaft, so Brunnhuber: „Wir können so nicht weitermachen.“ In diesem Zusammenhang plädiert Brunnhuber für Regionalität und Nachhaltigkeit.

Klimakiller Kohlendioxid

Es ist unsere Art des Wirtschaftens, die ursächlich für die Probleme von heute sei. Auch für Corona: „Je intensiver und expansiver wir die Lebensräume von Wildtieren zerstören, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Viren in die Nähe des Menschen kommen und auf ihn überspringen.“

Längst wüssten wir: Übermäßiger Kohlendioxid-Ausstoß ist ein Klima-Killer. „Dennoch ist der Ausstoß heute so hoch wie nie.“ Ist es eine Missachtung der Wissenschaft? Manches deute auch bei Corona darauf hin: „Der Trend ist durch Maske, Abstand und Impfen umkehrbar. Trotzdem sieht das mancher anders.“ So arbeiteten Kliniken am Limit und bauten sich neue Wellen auf.

Gründungspapier der Umweltbewegung

Brunnhuber bezeichnet den Meadows-Bericht als bahnbrechend, als Gründungspapier der Umweltbewegung. Dennoch habe die Studie einige Fragen offen gelassen. Insbesondere die Bedeutung des Geldsystems. Bisher sei man zu sehr davon ausgegangen, dass sich der Finanzsektor als neutraler Schleier über die Warenströme lege und kaum Einfluss nehme.

„Dem ist aber nicht so“, gibt der Zschadraßer Wissenschaftler zu bedenken. Im Finanzsektor liege der größte Hebel zugunsten eines nachhaltigeren Zusammenlebens. „Wir hatten in der Debatte diesen Anreiz als wohl wichtigsten Faktor vergessen“, resümiert er selbstkritisch.

Rolle des Finanzsektors

„Financing our Future“ , ist der Titel seines neuesten Buches. Brunnhuber schrieb es für die Weltakademie der Wissenschaften und bezieht sich auf Meadows. Wurden vor 50 Jahren die Herausforderungen beschrieben, wagt sich die Arbeitsgruppe um Brunnhuber nun an Lösungsvorschläge.

„Im Kern wird es ohne ein Upgrade des Geld- und Finanzsystems nicht gehen.“ Dabei spielten vor allem die Zentralbanken eine wichtige Rolle, sagt Brunnhuber: „Wir können zeigen, dass positive und schnelle Veränderungen möglich sind, wenn wir den Finanzsektor mit ins Boot holen.“

Von Haig Latchinian