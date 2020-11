Zschadraßer Psychiatrie erfindet sich neu

Landkreis Leipzig

Das Naheliegende befinde sich oft im toten Winkel und werde leicht übersehen. Oliver Somburg trägt dem Rechnung und praktiziert – um einen Ausdruck aus der Fahrschule zu bemühen – den Schulterblick. Er will nicht alleine Symptome behandeln, sondern die Gesundheit seiner Patienten wiederherstellen. Dabei fragt er weniger nach Krankheiten, sondern danach, wer der Mensch ist, der sich hinter Symptomen verbirgt.

Seelenklempner war einmal: Der 54-jährige Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie spricht vom ganzheitlichen Ansatz, für den die Zschadraßer Klinik inzwischen über die Region hinaus bekannt ist. Das Haus setze neben der klassischen Medizin auch auf Naturheilkunde. Fernöstliche Einflüsse wie Meditation, Akupunktur oder Ayurveda gehören in Zschadraß wie selbstverständlich zum Alltag.

Seit Jahren akademisches Lehrkrankenhaus

Das spricht sich herum in der bundesweiten Ärzteschaft: Mediziner Holger Bringmann aus Oldenburg entschied sich ganz bewusst für Zschadraß. Hier schreibt er seine Habilitation. Thema der Arbeit: Komplementäre und alternative Verfahren in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Die Karl und Veronica Carstens-Stiftung unterstützt seine Forschungen mit einem Stipendium.

Auch zur Herbstzeit immer einen Spaziergang wert: Das Parkgelände rund um die Diakonie-Kliniken in Zschadraß bei Colditz. Quelle: Thomas Kube

Als akademisches Lehrkrankenhaus einer Privatuniversität in Salzburg, als deutsche Referenzklinik im Internationalen Netzwerk für Integrative Psychiatrie und durch wissenschaftliche Kooperationen mit Charité Berlin sowie TU Dresden geht Zschadraß neue Wege. Aktuell wurde das Haus assoziierte Klinik des in Dresden entstehenden Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit.

Corona sorgt für neue Herausforderungen

Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens psychisch erkranken, sagt Stefan Brunnhuber (58). Der Ärztliche Direktor der Diakonie Kliniken Zschadraß sowie Professor für Psychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule Mittweida, bezeichnet die Corona-Zeit nicht zuletzt als massive Herausforderung für seinen Berufsstand: „Laut WHO hat die Inanspruchnahme psychiatrischer Einrichtungen seit Ausbruch der Pandemie um 25 Prozent zugelegt.“

Furcht vor Ansteckung, Angst vor sozialem Abstieg, dazu Kontakt-Einschränkungen, häusliche Gewalt, Flucht in Alkohol – hier braue sich eine Menge zusammen. Natürlich halte man die Hygieneregeln ein, betont Brunnhuber. Aber damit ergebe sich im Einzelfall das nächste Problem: „Mimik und Gestik ist gerade in der Psychiatrie ein Thema. Patienten könnten Masken als einengend, gar bedrohlich empfinden und mit verstärkten Symptomen reagieren.“

Stefan Brunnhuber ist Ärztlicher Direktor der Diakonie Kliniken Zschadraß. Quelle: Frank Schmidt

In Zschadraß wird nicht allein auf Medikamente gesetzt. Es gehe um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte: „Jeder Körper hat die Neigung, sich gesund zu erhalten. Durch Umwelteinflüsse kann dieser Zustand aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Nährboden für Krankheiten entsteht.“ Schlaf, Ernährung, Bewegung ... stimme da etwas nicht, könne der Organismus in Schieflage geraten, so Brunnhuber.

Ärzte und Köche arbeiten Hand in Hand

Der Tag beginnt in der Klinik mit Morgenaktivierung. Die eine Gruppe geht achtsam eine Runde durch den Park, die andere macht Hydrotherapie, warme und kalte Kniegüsse. Das Team will Reize setzen, dem Körper aus seiner Starre verhelfen, ihn zu Reaktionen heraus locken. Ähnliche Schritte geht man auch bei der Ernährung. Ärzte und Köche arbeiten dabei Hand in Hand.

Zschadraß hat damit begonnen, Gerichte mit einem Bio-Siegel zertifizieren zu lassen. Die Nahrungsaufnahme ist Chefarzt Somburg generell wichtig: „Wir essen häufig zu viel, zu schnell und das Falsche. Weniger ist manchmal mehr: Es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die sich bei Mahlzeiten zurück halten, länger leben.“ Heilfasten werde nicht nur von Patienten praktiziert, auch vom Personal.

Im Klinikpark wurden 15 transparente Stelen mit Aphorismen zum Thema Achtsamkeit aufgestellt. Quelle: Thomas Kube

Die positiven Wirkungen bewusster Ernährung auf die Psyche seien gut untersucht, sagt der Chefarzt. Der Organismus beweise dabei eine unglaubliche Kraft, sich umzustellen. „Das Reduzieren der Kalorien stiftet Vertrauen. Der Patient spürt, zu welcher Selbstorganisation sein Körper fähig ist.“ Mit der Ernährungsumstellung würden natürliche Vorgänge aktiviert und die Widerstandsfähigkeit – körperliche wie seelische – erhöht.

Schweigen als Form des Fastens

Auch Stille ernähre, sagt der Chefarzt. Schweigen als Form des Fastens – sie werde in Zschadraß gelebt. In unruhigen Zeiten verordnen sich Mitarbeiter und Patienten sogenannte Stillezeiten. In der Kirche gibt es Meditationen. Mitarbeiter zelebrieren ihre Weihnachtsfeier im Kollegenkreis bereits traditionell schweigend. „Danach verspürst du eine grundlegende Veränderung, hast ein ganz anderes Bedürfnis, dich mitteilen zu wollen“, so Somburg.

Nicht zuletzt sei die Schlafhygiene entscheidend. „Was viele nicht wissen: Nachts ist unser Gehirn am aktivsten. Da wird alles verarbeitet und neu vernetzt. Umso wichtiger seien ein abgedunkelter Raum, der Verzicht auf Alkohol und störende Nebengeräusche wie ein tickender Wecker“, betont Kollege Brunnhuber. „Wer sich über gesunden Schlaf unterhält, muss den Tagesablauf des Patienten anschauen.“

Klinik sieht sich als Vorreiter

Zschadraß gilt als eine der ganz wenigen Kliniken in Ostdeutschland, deren Ausbildung junger Psychiater europäisch zertifiziert ist. Telemedizin hat hier längst Einzug gehalten. So könne Chefarzt Somburg bei der Visite jederzeit Patienten an den Standorten Grimma, Rochlitz und Borna zuschalten. Das hoch verschlüsselte und hoch auflösende System gilt als Modellprojekt.

Die Klinik sieht sich als Vorreiter – wie schon vor 150 Jahren, als in Zschadraß eine der ersten „agricolen Kolonien“ entstand: Nervenkranke wurden von ihren Ketten befreit und erhielten über Feldarbeit die Chance zum Neuanfang. Die Ärzte wollen auch heutzutage nichts dem Zufall überlassen. Ob ihre Behandlungsmethoden erfolgreich sind, erforschen fortan Spezialisten der Universität Potsdam. Brunnhuber: „Dann sehen wir, wo wir wirklich stehen.“

Seelische Widerstandskraft stärken: Tipps vom Experten Gerade in Zeiten von Teil-Lockdowns mit Kontaktbeschränkungen und Homeoffice ist es wichtig, mit Krisen gut umgehen zu können und sie unbeschadet zu überstehen. Die seelische Widerstandskraft, auch Resilienz genannt, ist aber nicht bei jedem Menschen gleich gut ausgebildet. Wer nicht mit einer stabilen Resilienz ausgestattet ist, läuft schneller Gefahr in ein tiefes Loch zu fallen. Experten rechnen bereits damit, dass die Kombination aus Homeoffice und Kontaktbeschränkungen dazu führen könnte, dass psychische Erkrankungen zunehmen. Bereits jetzt sei ein Anstieg von Depressionen und Angststörungen zu beobachten. Eine hohe Resilienz ist also gerade in der momentanen Situation wünschenswert. Aber wie lässt sich diese steigern? Sebastian Mauritz von der Resilienz Akademie Göttingen arbeitet seit über 20 Jahren als Trainer. Bereits seit vielen Jahren beschäftigt er sich erfolgreich mit Stress und Krisen und deren Auswirkungen auf den Menschen. Der Resilienz-Experte nennt fünf Strategien, um das „mentale Immunsystem“ zu stärken, um bestmöglich mit Stress und Krisen umzugehen. Tipp 1 – Immunität beginnt im Kleinen Schreiben Sie doch einmal zehn Dinge auf, die im Alltag störend sind. Damit sind die Dinge gemeint, die so klein sind, dass man sie nicht ändert, die aber doch den persönlichen Stresspegel konstant erhöhen. Das kann das Fahrradschloss sein, das ab und zu klemmt oder ein Kugelschreiber, der nicht immer schreibt. Immunität beginnt im Kleinen – wenn Sie die kleinen Alltagsprobleme lösen, verringern Sie Ihre Belastung und haben mehr Immunität gegen große Stressfaktoren. Tipp 2 – den eigenen Minimumfaktor im Auge behalten Es gibt Dinge, die Sie verletzlicher machen. Bei vielen Menschen ist das etwa zu wenig Schlaf oder zu wenig Zeit für sich selbst. Sorgen Sie dafür, dass das, was Ihnen wirklich wichtig ist, immer Priorität hat. So machen Sie sich weniger verletzlich und legen die Grundlage für Ihre Stärke. Tipp 3 – den eigenen Ärger wertschätzen Emotionen sind wichtige Hinweise auf eigene Bedürfnisse. Eine große Rolle spielen etwa die beiden Stressemotionen Ärger und Angst. Ärger ist der Hüter eigener Werte. Wenn Sie sich ärgern, dann fragen Sie sich doch einmal, welcher Ihrer wichtigen Werte verletzt wird. Das können Dinge sein wie Gerechtigkeit, Freiheit, Fairness, Wertschätzung oder eben das, was für Sie wichtig ist. Wenn Sie Ihre wichtigen Werte kennen, dann sind Sie weniger anfällig gegen Stress durch Ärger. Tipp 4 – die Krisenformel kennen Die Krisenformel lautet: Krise = Problem mal Stress hoch drei. Das bedeutet, dass die Immunität davon abhängt, wie schnell und gut man Probleme löst und wie effektiv man mit dem eigenen Stress umgeht. Ein Problem ist dabei immer von uns selbst erzeugt. Es besteht aus einem Istzustand, etwa „ich bin unzufrieden“ und einem Sollzustand, „ich will zufrieden und glücklich sein“. Wenn ich den Weg dahin kenne, dann ist das eine Aufgabe, die sich leicht lösen lässt. Kenne ich den Weg nicht, dann brauche ich Kreativität, um das Problem zu lösen. Wenn wir die Änderung von Ist- zu Sollzustand trotz wiederholter Anstrengung nicht überwinden können, dann reagieren wir mit Stress. Helfen kann dann Probleme als solche zu erkennen und schnell, kreativ und nachhaltig zu lösen. Das Stichwort lautet hier: Kreativität gepaart mit einer großen Portion Frustrationstoleranz. Die Frage, die man sich stellen kann, lautet: „Welche sieben Lösungen gibt es für mein Problem und wie kann ich diese auf kreative Weise finden?“ Tipp 5 – machen Sie sich zur Priorität Eine Strategie, um gar nicht erst in Stress zu kommen, ist die Frage nach dem, was wichtig ist. Immunität bedeutet, dass Sie sich darüber klar sind, wer oder was in Ihrem Leben wichtig ist. Viele Menschen leben dabei das Leben anderer Menschen und vergessen, dass Sie mit sich selbst die längste Beziehung haben. Wenn Sie Ihr eigenes Leben genießen wollen, dann heißt das, dass Sie sich im Zweifel für sich selbst und Ihre Bedürfnisse entscheiden. Wenn Sie sich zur Priorität machen, dann nimmt Ihre Immunität mit der Zeit zu.

Von Haig Latchinian