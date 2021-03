Zschoppacher Initiative: Mehr Bäume für Grimma

Grimma/Zschoppach

Grimma soll grüner werden. Das bezweckt eine Initiative, die von der Zschoppacher Ortsvorsteherin Ursula Rauwolf und dem fünfköpfigen Ortschaftsrat ausgeht. Die Fäden sollen bei der 66-Jährigen zusammenlaufen, die vor ihrem kürzlich angetretenen Ruhestand das Lehr- und Versuchsgutes Oberholz leitete und damit vom Fach ist.

„Seit den 1990er-Jahren machen wir Bäume nur weg“, meint Rauwolf. Bei Neuanpflanzungen hingegen seien kaum Erfolge zu erkennen. Die frühere Diplom-Agraringenieurin nennt ein Beispiel. Die Straße von Ragewitz nach Zschoppach war einst von Kirschbäumen gesäumt: „Jetzt stehen dort noch zwei Krücken.“ Auch durch die Verkehrssicherungspflicht seien viele Bäume verloren gegangen und nicht analog ersetzt worden.

Bäume und Sträucher sind CO2-Speicher

Bäume und Sträucher seien wichtig als CO2-Speicher, sagt Rauwolf mit Blick auf bereits erkennbare Auswirkungen des Klimawandels. Sie würden zudem Feinstaub und Lärm binden. Pflanzen und Pflege müssten als gesellschaftliche Aufgabe begriffen werden.

Die Zschoppacher wollen mit gutem Beispiel voran gehen und machen mobil. In ihrer jüngsten Sitzung haben sich die Ortschaftsräte unter dem Tagesordnungspunkt „Baumpflanzaktion“ verständigt, wer wen anspricht. Rauwolf selbst will zunächst Kontakt mit allen Ortsvorstehern und den maßgeblichen Ämtern der Stadtverwaltung knüpfen.

Ortsvorsteherin: Wir brauchen begleitende Fachleute

„Wir brauchen Fachleute, die uns begleiten, die uns sagen, welche Baum- und Straucharten beim Anpflanzen sinnvoll sind“, so Rauwolf auch mit Blick auf das durch die trockenen Jahre ausgelöste Fichten- und Eschensterben oder die Rußrindenkrankheit von Bäumen. Man müsse Agrarunternehmen für die Pflege mit ins Boot holen. Man brauche Grundstückseigentümer, die Flächen zur Verfügung stellen. Und man müsse sich um Geldgeber und Fördermittel kümmern.

In der ersten Phase geht es Rauwolf zufolge also darum, alle potenziellen Partner anzusprechen und Kräfte zu bündeln, um – so das Ziel – im Herbst mit Neuanpflanzungen zu beginnen. Bis dahin sollte klar sein, wo gepflanzt werden kann und wer die Pflege übernimmt, so die 66-Jährige. „Wir müssen das vernünftig und erfolgsorientiert angehen.“

Von Frank Prenzel