Grimma/Zschoppach

Mit ihrem 38 Meter hohen Turm ist die Kirche im Grimmaer Ortsteil Zschoppach eine weithin sichtbare Landmarke. Gerüste an ihren Mauern verraten, dass derzeit neben dem Pfarrer auch Handwerker das Sagen haben. 275.000 Euro steckt die Kirchgemeinde Dürrweitzschen-Zschoppach-Leipnitz in das Gotteshaus. „Wir haben jetzt die Chance, die Kirche für die nächsten 30 bis 40 Jahre fit zu machen“, sagt Pfarrer Rafael Schindler.

Gotteshaus nach der Wende umfangreich saniert

Die 1833 geweihte Dorfkirche war nach der Wende umfangreich saniert worden. 1996 wurden Dach, Fassade, Turm und Turmhaube erneuert, in den Jahren 2000 bis 2004 folgte eine komplette Innensanierung. In dem Zuge wurde auch die Häcker-Orgel restauriert. Nach den mehr als 20 Jahren „war die Fassade jedoch stark beschmutzt, und die Beschichtung löste sich“, erläutert der Pfarrer. Deshalb wird der Anstrich des imposanten Bauwerkes nun erneuert – auf Basis des Farbgutachtens von 1996 im freundlichen ocker-weißen Antlitz. Auch die Fenster werden von außen malermäßig instand gesetzt.

Die Kirche im Grimmaer Ortsteil Zschoppach wird derzeit von Außen malermäßig instand gesetzt, erhält auch eine Toilette und einen Platz zum Verweilen. Die imposante Innengestaltung entstand 1902.

Zudem lässt die Gemeinde den Haupteingang an der Nordseite behindertenfreundlich umgestalten. Künftig können Gottesdienst-Gänger, denen das Gehen schwer fällt, mit dem Auto zur Tür gefahren werden und dort aussteigen. Auch eine Toilette wird eingebaut, wozu die zweiemporige Dorfkirche ihren ersten Wasseranschluss erhält. Im Schnitt 25 Gläubige suchen den Gottesdienst in Zschoppach auf und sind danach zum Kirchencafé eingeladen. Sie können sich dann für ihr Bedürfnis ebenso an den stillen Ort im Turmbereich zurück ziehen wie andere Kirchenbesucher. Zur Feier der Konfirmation kamen laut Schindler 250 Leute.

Kirchhof erhält Platz zum Verweilen

Nicht zuletzt wird der Kirchhof umgestaltet, erhält Bänke und eine Bepflanzung. „Der Platz soll künftig zur Rast einladen“, betont der 53-jährige Pfarrer, der darauf hinweist, dass Zschoppach am Lutherweg liegt und die Kirche eine kleine Heimatstube beherbergt. Besucher können sich hier über die Geschichte von Ort und Kirche informieren. Immerhin gilt das Gotteshaus als Taufkirche von Johann von Staupitz, dem Beichtvater des Reformators Martin Luther zu dessen Erfurter Zeit. Von Staupitz sei in Motterwitz geboren und vermutlich im Vorgängerbau der heutigen Zschoppacher Kirche getauft worden, informiert Pfarrer Schindler. 2013 gab es ihm zu Ehren eine Ausstellung.

80 Prozent der Investition aus dem Leader-Topf

80 Prozent der Investition schöpft die 380 Seelen zählende Kirchgemeinde aus dem Leader-Förderprogramm für das Leipziger Muldenland. Der Rest seien Eigenmittel und Spenden, erläutert Schindler, der Verantwortung für drei Kirchgemeinden und sechs Kirchen trägt und schon seit 26 Jahren in Zschoppach lebt. Regionale Firmen aus sechs Gewerken führen die Arbeiten aus. Geplant ist eine Bauzeit bis September.

Das Gotteshaus hat eine interessante Geschichte

Wer das Gotteshaus in Zschoppach erstmals betritt ist von seiner Schönheit überrascht. Der Vorgängerbau war wohl zu klein geworden, so dass nach dem Abriss ab 1829 an gleicher Stelle eine neue Dorfkirche errichtet wurde. Der Motterwitzer Rittergutsbesitzer Johann Gotthelf Striegler habe den Bau wesentlich gefördert, weiß Pfarrer Schindler zu berichten. Vier Jahre nach Baustart wurde die Kirche mit 272 Männerstühlen auf den Emporen und 248 Frauenstühlen im Kirchenschiff fertiggestellt. Der Innenraum wurde 1902 im Jugendstil ausgestaltet, die klassizistische Ausmalung musste weichen. Dabei wurde die Decke mit einem Sternenhimmel und zentraler Kreuzdarstellung versehen. Auch die Emporen erhielten ein neues Aussehen. Der Name des Malers ist allerdings nicht mehr bekannt.

Von Frank Prenzel