Zu Eigenheimen im Naunhofer Sonnenwinkel kommen Kita und Discounter

Naunhof

Grünes Licht gab der Stadtrat am Donnerstagabend für die Erschließung des Familienwohnparks im Sonnenwinkel. Der Investor kann nun seine Planungen konkretisieren. Entstehen sollen nach seinen Worten Gebäude für Bewohner aller Generationen, ein Aldi-Markt, eventuell eine Kindertagesstätte und vielleicht sogar eine Pflegeeinrichtung.

Wegen der Corona-Epidemie kam das Parlament zu seiner ersten öffentlichen Sitzung unter der Regie der neuen Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) in der Parthelandhalle zusammen. Da machte es sich gut, dass inzwischen die Mikrofon-Anlage eingetroffen war, die künftig im Ratssaal verwendet werden soll. Ohne sie hätte wohl kaum jemand im auf Abstand gehaltenen Publikum die Worte der Abgeordneten verstehen können, deren Tische ebenfalls weit auseinander standen.

Überflutungsgebiet bleibt frei

Nach den Worten des amtierenden Bauamtsleiters Thomas Hertel soll der Wohnpark zwischen Parthenstraße und Erdmannshainer Straße entstehen. Eine Straße und ein Radweg würden ihn durchziehen. Gebiete, die im Durchschnitt alle 100 Jahre von der Parthe überflutet werden, bleiben von der Bebauung ausgenommen. Für die Flächenversieglung werden ökologische Ausgleichsmaßnahmen ergriffen.

Martin Schäfer ( Bündnis 90/Grüne) reichten diese Aussagen nicht. Er verwies auf einen Beschluss des vergangenen Jahres, wonach ein Projekt für Betreutes Wohnen an der Ladestraße gekippt wurde. „Damals sagte uns die Verwaltung, solcher Wohnraum könne in der Grünstadt oder im Sonnenwinkel geschaffen werden. Ich finde aber in keinem der beiden Projekte etwas davon“, warf er ein.

Pflegeeinrichtung denkbar

Laut Hertel muss altersgerechtes Wohnen nicht explizit ausgewiesen werden, es zähle automatisch zu dem, was in einem Wohngebiet machbar ist. Und der Investor gibt sich offen. „Wir können es uns vorstellen, wenn der Bedarf dafür besteht und sich ein Betreiberkonzept findet“, sagte Alexander Folz, Geschäftsführer der Leipziger Wohnmacher Bau- und Investitions GmbH am Freitag der LVZ. Sogar die Errichtung einer Pflegeeinrichtung sei für ihn denkbar.

Aldi erwirbt Grundstück

„Wir haben das Projekt Familienwohnpark genannt, weil wir ein facettenreiches Leben und Wohnen in diesem Gebiet ermöglichen wollen“, führte Folz weiter aus, dem ein Mix aus Geschossbauten und Einfamilienhäusern vorschwebt. Von den 46 000 Quadratmetern, die seine Gesellschaft erwarb, sei schon ein Grundstück an den Aldi-Discounter verkauft worden, der dort seine neue Filiale hinsetzen will, an der künftig der Bus halten wird. Auch ein Platz für eine neue Kindertagesstätte wird vorgehalten. Noch hat die Stadt, die unbedingt mehr Betreuungsplätze braucht, aber keine Standortentscheidung getroffen – sie wägt zwischen sechs Varianten ab.

Bauland: Gegenüber von Iseki soll an der Erdmannshainer Straße in Naunhof der Familienpark im Sonnenwinkel entstehen. Quelle: Frank Pfeifer

Michael Eichhorn (Linke), der es in der Vergangenheit mehrfach ablehnte, neue Wohngebiete auszuweisen, ohne dass die Infrastruktur der Stadt mitwächst, stimmte dem Familienwohnpark ausdrücklich zu. „Das ist eine runde Sache“, sagte er. Folz will nun die Erschließungsplanung konkretisieren. „Dann legen wir ein Konzept drüber, was wir genau bauen“, kündigte er an.

Erinnerung an bulgarisches Abenteuer

An einen früheren Investor dieses Areals, der unter dem vom damaligen Stadtrat Gerold Meyer ( CDU) geprägten Begriff „bulgarisches Abenteuer“ negative Schlagzeilen produzierte und letztlich scheiterte, erinnerte Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof). Ihm stieß auf, dass die Bürgschaft, die Folz nun vorlegen muss, laut Erschließungsvertrag über ein europäisches Kreditinstitut laufen soll. Sein Antrag, auf eine deutsche Bank zu drängen, um nicht wieder das gleiche Debakel zu erleben, ging im Parlament mit knapper Mehrheit durch. Folz gegenüber der LVZ: „Für mich kein Problem, das war sowieso mit einem deutschen Kreditinstitut geplant.“

Von Frank Pfeifer