Grimma/Schmorditz

Die Schmorditzer Allgemeinärztin Steffi Lehmann würde mit ihrer Tochter Ariane Lehmann liebend gern mehr Menschen den schützenden Piks gegen das Corona-Virus verpassen. Der Mangel an Impfstoff verhindert das, wie die 59-Jährige beklagt. In der vorigen Woche erhielt die Praxis eine so geringe Dosis des Biontech/Pfizer-Vakzins, dass sie mehreren Patienten den nach drei Wochen fälligen zweiten Impftermin vorerst absagen musste. Sie haben mit der nächsten Lieferung Priorität.

Hausärztin: „An der Basis kommt nichts an“

Dabei habe es immer geheißen, die Zweitimpfung sei sicher, so Dr. Lehmann, die den hochempfindlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff in der Praxis nicht bevorraten kann. Wie andere Mediziner im Landkreis beklagt die Schmorditzerin die schleppende Versorgung der Hausärzte mit dem Vakzin. „Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollten wir Ende April mit Impfstoffen überschüttet werden. In Wirklichkeit kommt an der Basis nichts an“, ärgert sich die 59-Jährige.

Lehmann sieht entscheidende Fehler bei der Politik

Die Politik habe die Situation falsch eingeschätzt, fehlende Risikobereitschaft gezeigt und zu lange auf den günstigen Astrazeneca-Impfstoff gesetzt, macht Steffi Lehmann entscheidende Fehler aus. Aus ihrer Sicht hätten die Hausärzte gleich Anfang des Jahres einbezogen werden sollen, sind die Impfzentren mittlerweile überflüssig. „Wir würden gern mehr impfen.“ Rund 100 Patienten pro Woche sind ihren Worten zufolge allein in Schmorditz machbar.

Blick auf die Praxis von Dr. Lehmann in Schmorditz. Quelle: Frank Prenzel

Doch die Schere klafft weit auseinander. Auf der Warteliste der Praxis Lehmann sind inzwischen die Namen von mehr als 300 Personen notiert. „Ich habe noch nie so eine Impfbereitschaft gesehen.“ Jedem Hausarzt stehen momentan pro Woche aber lediglich 18 Impfdosen zu – also insgesamt 36 für beide Ärztinnen. Selbst diese geringe Menge konnte die Nerchauer Engel-Apotheke als die vertragliche Hausapotheke bislang nur ein einziges Mal liefern, nachdem die beiden Allgemeinmedizinerinnen nach Ostern mit Corona-Schutzimpfungen beginnen durften. „An denen liegt es nicht, und die werden genauso beschimpft wie wir“, schüttelt Steffi Lehmann den Kopf. Bislang habe sie im Schnitt zwölf Dosen pro Woche verabreichen können.

Leute erkundigen sich „mehr oder weniger freundlich“

Weil das Vakzin vorn und hinten nicht reicht, erhalten in der Praxis momentan nur Personen der Priorität 1 oder 2 den schützenden Piks. Astrazeneca kam wegen der Zurückhaltung der Leute bislang kaum zum Einsatz.

Den Unmut der Patienten bekommen die zwei Hausärztinnen und ihre vier Mitarbeiterinnen zu spüren. Mancher Hinweis nach einer Impfpriorisierung wird offenbar recht grantig vorgetragen. „Da fallen Sätze, die mein Team nicht gerade aufbauen“, ärgert sich Lehmann. Jean Pikula vom Schwesternteam berichtet von zehn bis 20 Telefonaten am Tag, wo sich Leute „mehr oder weniger freundlich“ erkundigen und auch drängend werden. „Viele denken, wir wollen sie nicht impfen“, beschreibt sie die Situation. Doch das sei eben falsch.

Sachsens KV-Chef: Vertragsärzte zwischen Baum und Borke

Lehmann weiß, dass es den anderen Hausärzten ähnlich geht. Regelmäßig erhält sie Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Es bestehe die Gefahr, mahnte die KV Mitte voriger Woche, „dass nicht alle anstehenden Zweitimpfungen mit Biontech innerhalb der empfohlenen Frist von drei Wochen stattfinden können.“ Es müsse geprüft werden, ob die Verteilung der Impfstoffmengen zwischen den Impfzentren und den Vertragsärzten angepasst werden kann. „Unsere Vertragsärzte sitzen zwischen Baum und Borke“, sagte Sachsens KV-Chef Dr. Klaus Heckemann. „Fassungslos müssen wir leider feststellen, dass so mancher die Schuld an den zu geringen Impfzahlen den Ärzten zuweisen will.“

Dr. Steffi Lehmann lässt sich aber nicht entmutigen. Ihre 1991 gegründete Arztpraxis will sie übrigens am Jahresende der Tochter (32) überschreiben. „Ich höre aber nicht auf, wir wechseln nur die Rollen.“ Das von ihr ebenfalls aufgebaut Gesundheitszentrum obliegt bereits seit 2018 ihrem Sohn Stefan.

Von Frank Prenzel