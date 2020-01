Zufallsfund: Tagebuch beschreibt das Kriegsende 1945 in Grimma

Grimma

Noch am 13. April 1945 wurden die Menschen entlang der Mulde aufgefordert, jede Stadt und jedes Dorf mit allen Mitteln zu verteidigen. Zwei Tage später, einem Sonntag, erreichten amerikanische Soldaten Grimma, versank die von Deutschen gesprengte Steinbrücke gegen 22 Uhr in den Fluten der Mulde und teilte damit das Schicksal der anderen Flussquerungen. Am 16. April 1945 war dann aber auch in Grimma der Krieg endlich vorbei. Die Stadt hatte kapituliert, ab 6 Uhr war Weiß zu flaggen. Am 7. Mai 1945 erreichte dann die Rote Armee das Ostufer.

Zeitpunkt passt: 75 Jahre Kriegsende

Ein neues 68-Seiten-Buch führt die Ereignisse jener dramatischen Tage in Grimma eindringlich vor Augen. Erschienen ist die von Dieter Rost und Andreas Rost heraus gegebene Broschüre im Verlag Rockstuhl und trägt den Titel „ Kriegsende in Grimma 1945“. Der Zeitpunkt passt: Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich 2020 zum 75. Mal.

Das Cover der Broschüre „Kriegsende in Grimma 1945“. Quelle: Verlag

Das erste Kapitel des kleinen Buches umfasst die Tagebuch-Aufzeichnungen von Herbert Rost. Der damals 46-Jährige, der am Nicolaiplatz 13 eine Getreidehandlung unterhielt, hatte vom 4. April bis 15. Mai 1945 täglich die Geschehnisse in Grimma aus seiner Sicht festgehalten. Dazu kommen Aufzeichnungen von Paul Dilßner und Beobachtungen von Günther Claus. Bilder aus dem Archiv des Grimmaer Fotografen Manfred Pippig und Zeitungsausschnitte rahmen die Texte.

In erster Linie ist es Dieter Rost zu verdanken, dass diese Erinnerungen in Buchform zu haben sind und damit ein wichtiges Stück Grimmaer Geschichte tiefere Einblicke erfährt und so im Gedächtnis bleibt. Der heute 80-jährige Leipziger wuchs in Grimma auf, seine Eltern Gerhard und Annemarie Rost betrieben damals am Nicolaiplatz ein Lebensmittelgeschäft. Er selbst kann sich nur noch vage an die letzten Kriegstage erinnern. Als die Amerikaner in Grimma einmarschierten, er war gerade mal Fünf, „saß ich mit meiner Mutter im Keller“. Der Vater stand an der Westfront.

Leipziger wird mit Verwandte fündig

Doch wie kam es nun zur Herausgabe des Buches? Dieter Rost, Zeit seines Arbeitslebens als Ingenieur für Chemieanlagenbau tätig, begab sich als Rentner auf die Spuren seiner Ahnen. So traf er sich vor drei Jahren auch mit seinem bei Düsseldorf lebenden Cousin Andreas Rost (76), zu dem er bis dahin kaum Kontakt hatte und der ihm interessantes Material in Aussicht stellte. Dabei stießen die beiden auf die vom 4. April bis 15. Mai angefertigten Tagebuch-Aufzeichnungen von Herbert Rost, Andreas’ Vater. Acht Seiten Notizen mit einer Schreibmaschine – vermutlich eine später angefertigte Kopie. „Es gibt nichts Handschriftliches“, erläutert der Leipziger.

Schnell reifte bei beiden die Idee, ihren Fund als Broschüre zu veröffentlichen. Denn „vom Kriegsende in Grimma existieren relativ wenig Informationen“, weiß Dieter Rost. Offene Ohren fand er beim Rockstuhl-Verlag, der bereits das Jürgen-Müller-Buch „Kriegsschauplatz Leipziger Südraum 1945“, in der auch Grimmas Einnahme Erwähnung findet, heraus gab. Und er gewann mit dem Kreismuseum Grimma einen weiteren Partner für das Vorhaben – unter anderem für die Illustrationen.

Weitere Erinnerungen der 1945er-Tage in Grimma

„Ungeschönt und ungekürzt“ finden sich die tagesaktuellen Schilderungen jener Kriegstage in der Broschüre wieder, merkt Dieter Rost an. Zum besseren Verständnis habe er nur kleine Änderungen vorgenommen. Als er vom Kreismuseum den Hinweis erhielt, dass von 1945 auch Aufzeichnungen des einstigen Grimmaer Torschänken-Besitzers Paul Dilßner existieren, entschloss sich Rost, sie ins Büchlein zu integrieren. Schließlich bat er noch seinen Cousin Günther Claus, der heute 92-jährig in Berlin lebt, seine Kriegserinnerungen aufzuschreiben. Als Claus aus der Gefangenschaft kam, waren noch die Amerikaner in Grimma. Im Juli 1945 errichtete er mit vielen anderen eine Holzbrücke über die Mulde – auf Befehl der Russen.

Die Aufzeichnungen von Herbert Rost sind ein „einzigartiges Zeitdokument“, meint der Leipziger Ahnenforscher. „Er hat detailliert dargestellt, wie die Amerikaner rein kamen.“ Aus den Notizen sei auch ersichtlich, dass trotz der Kriegsereignisse und Besatzung das Leben seinen Gang ging. Der Verfasser beschrieb aber ebenso, wie das Versorgungsdepot in der Kaserne in jenen Tagen geplündert wurde.

Grimmas Oberbürgermeister: Gedenken und Mahnung

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) würdigt im Vorwort die Arbeit der Herausgeber: „Entstanden ist eine Sammlung von Tatsachenberichten, welche die Tage des Kriegsendes in Grimma abbilden, mit interessanten, zum Teil bedrückenden und persönlichen Details aufwarten und erahnen lassen, was diese Zeit für die Betroffenen, ob Zivilist oder Soldat, bedeutet hat.“ Diese Aufzeichnungen sollten dem Gedenken und der Mahnung dienen, appelliert Berger.

Das Taschenbuch mit seinen 68 Seiten kostet 9,95 Euro. Mit der Bestellnummer ISBN 978-3-95966-436-3 kann es in allen Buchhandlungen oder beim Verlag Rockstuhl erworben werden. Internet: http://www.verlag-rockstuhl.de/Kriegsende-in-Grimma-1945

Von Frank Prenzel