Zukunftstruck rollt auf Trebsener Schulhof

Für ein besonderes Bildungs- und Informationsangebot sind sowohl Oberschüler als auch Bürger der Stadt Trebsen angesprochen worden. Der sogenannte „Inno-Truck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung fährt Montag auf dem Schulhof seinen Auflieger in Breite und Höhe so aus, dass es zum gigantisch wirkenden und vor allem komplexen Bildungs- und Forschungsinstitut für Technik und Wissenschaft mutierte. Als „Innovations-Botschafter“, steht das Future-Mobil mit seinen etwa 100 Quadratmetern Ausstellungsflächen auf zwei Etagen auch noch am Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr allen Interessierten offen.

Das Future-Mobil als innovativer Botschafter macht auf dem Schulhof der Trebsener Oberschule für zweit Tage Halt. Quelle: Frank Schmidt

Zum Angebot gehört, dass die Besucher unter Anleitung von wissenschaftlichen Betreuern in eine Forscherrolle schlüpfen können“, erklärte Torben Schindler, der gemeinsam mit Dominik Klinkenbuß als wissenschaftlicher Projektbegleiter durch das Angebot führt.

Exposition zeigt aktuelle Forschungsthemen

Schulen machen dabei reichlich die Hälfte aller Präsentationsstandorte aus, neben einschlägigen Messen oder Informationsveranstaltungen bundesweit. „Wir möchten die Bevölkerung nicht nur informieren“, so Schindler, „sondern auch mit ihr in den Dialog treten, um auf neue Technologien aufmerksam zu machen.“ Schwerpunkt dieser Mitmach-Exposition liege in der Hightechstrategie einer breiten Forschungslandschaft in Deutschland. „Das betrifft beispielsweise die Automobiltechnologie ebenso wie das Thema Nachhaltigkeit bis hin zur Digitalisierung und zivile Sicherheit“, nannte Schindler einige Beispiele.

„Wir versuchen das aufzuzeigen, was aktuell in der Forschung stattfindet, also noch gar nicht in der Anwendung ist. Das betrifft unterschiedliche Technologien, die es vielleicht einmal geben könnte. Was jedoch nicht heißt, dass es jede diese Anwendungen tatsächlich in der Zukunft geben wird, denn es gibt ganz viele Projekte, die auch eingestellt werden“, relativiert Schindler überzogene Erwartungen. Der Innovationsbotschafter schaut folglich mehr in die Zukunft, statt auf die Realität. „In Museen sehen Sie das, was mal war, auf Messen das, was ist und hier, wohin es einmal technologisch hingehen kann, bringt es Schindler auf den Punkt.

Den Blick in die Zukunft ermöglichen virtuelle Brillen, die im Inno-Truck beispielsweise Einblicke in menschliche Zellen gewähren. Quelle: Frank Schmidt

Truck bereichert Angebot der Schule

„Der Mehrwert des Inno-Trucks für die Schüller besteht darin, dass hier Informationen fließen, die wir als Schule in Physik oder Chemie gar nicht bieten können“, sagte Peter Hallung, Lehrer für Wirtschaft-Technik-Haushalt. Insofern sei er der Schulleitung dankbar, dieses Projekt für zwei Tage an die Schule geholt zu haben. Was dann auch die Schüler zu schätzen wissen. „Ich finde es sehr interessant Sachen zu sehen, die man sonst nicht wahrnehmen kann, weil die Möglichkeiten einer Schule dann doch eingeschränkt sind“, sagte die Neuntklässlerin Raja Honings. Ihr Klassenkamerad Martin Ausburg hat gerade eine virtuelle Brille auf und bewegt sich in einer menschlichen Zelle. „Echt cool, weil man das sonst so nicht erleben kann“, sagte der Teenager und fügte an, dass seine Schule mit diesem Angebot in gewisser Weise privilegiert sei.

