Zum Funkmast im Grimmaer Ortsteil Döben formt sich Widerstand

Grimma/Döben

In Döben hat sich eine Bürgerinitiative gebildet und möchte die avisierte Errichtung eines Funkmastes verhindern. Die sechsköpfige Truppe um Corinna Senf und Dorothea von Below zog in den letzten Wochen von Haus zu Haus und fragte die Bewohner nach deren Meinung zum Bauvorhaben. Nur ein geringer Teil befürworte den Funkturm, etwa 95 Prozent der Befragten lehnten ihn ab, so Corinna Senf gegenüber der LVZ. Zur Ortschaftsratssitzung am Donnerstag in Döben will die Initiative rund 180 Unterschriften gegen den Funkmast auf den Tisch legen.

Als Bauherr tritt amerikanische Firma auf

Wie berichtet, hatte der Ortschaftsrat in seiner Februar-Sitzung den Standort etwa 300 Meter vom Hohen Stein am Ende eines Gartenweges befürwortet – gelegen zwischen Döben und Grechwitz. Als Bauherr tritt das Unternehmen American Tower Corporation (ATC) in Erscheinung, das gemeinsam mit der Stadt Grimma ein geeignetes Grundstück finden möchte.

Dass dazu der Ortschaftsrat angehört wurde, ging an den meisten Einwohnern vorbei. Die Döbener, die jetzt mobil machen, fühlen sich jedenfalls überrumpelt. Die meisten Leute hätten nicht gewusst, dass ein Funkmast auf der Anhöhe geplant ist, fasst von Below die eingesammelten Meinungen zusammen. Ihren Worten zufolge haben die Bewohner erschreckt oder überrascht reagiert.

Gegner befürchten Strahlung und Landschaftsschaden

Zum einen haben die Initiatoren aufgrund der Strahlung gesundheitliche Bedenken. Die Wirkung auf Mensch und Tier sei nicht klar, so von Below, die sich auch im Vorstand des Förderkreises Dorf und Schloss Döben engagiert. Dass Bienen die Ortung verlieren und Insekten sterben, sei nachgewiesen, sagt sie.

In Döben sei ein Funkmast gesetzt werden. Quelle: Thomas Kube

Zum anderen stört der ins Auge gefasst Standort des 40 Meter hohen Mastes, der Senf zufolge wie ein Eiffelturm wirken würde. Hier befinde sich ein Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet Döbener Wald, verdeutlicht die freischaffende Keramikerin. Nicht wenige Menschen hätten sich über Jahre um den Naturschutz im Viertel gekümmert, das bei Spaziergängern sehr beliebt sei. Neben stattlichen Bäumen sei auch der Hohe Stein ein Naturdenkmal. „Der Funkmast würde die Landschaft zerstören.“

Die Initiative hat bereits das Gespräch mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger gesucht und sich auch an zuständige Ämter des Landratsamtes gewandt.

Ortsvorsteher: Döben liegt in einem Funkloch

Döbens Ortsvorsteher Michael Gessel verweist darauf, dass der Ortschaftsrat wie gewünscht im Vorfeld gehört worden sei und es noch gar keinen Bauantrag gebe. Liege der auf dem Tisch, werde der Ortschaftsrat erneut um Stellungnahme gebeten. „Wir sind in einem Entscheidungsprozess.“ Den ersten Vorschlag unmittelbar neben dem Hohen Stein habe man abgelehnt.

„Bessere Demokratie kann es doch gar nicht geben“, bewertet der Ortschef die momentane Meinungsbildung im Dorf. Er will nicht ausschließen, dass das bei der nächsten Entscheidung des Dorfparlaments eine Rolle spielen kann. Die momentan 180 Unterschriften setzt er dabei in den Kontext zur gesamten Bevölkerungszahl von rund 1500 Menschen. Gessel gibt aber auch zu bedenken, dass Döben, Neunitz und Grechwitz in einem Funkloch liegt.

Dem momentan angedachten Funkmast-Standort liegen die Häuser der Siedlung und der Straße Am Sportplatz am nächsten.

Von Frank Prenzel