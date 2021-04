Zum Osterspaziergang nach Dornreichenbach, Borna und Machern

Borna/Machern/Dornreichenbach

Der Osterspaziergang ist für viele Leute eine beliebte Tradition. Sie konnte selbst in dieser Corona-Pandemie beibehalten werden. Allzu viel zu beachten war dafür ja nicht, lediglich die Einkehr im gemütlichen Landgasthof musste unterbleiben. Die LVZ-Reporter sprachen vor Ort mit Ausflüglern.

Im Macherner Schlosspark gaben sich etliche Spaziergänger ein Stelldichein. Die weiträumige Anlage bietet schließlich buchstäblich Platz für alle – hier kommt sich garantiert niemand zu nahe. „Wir waren vor rund 15 Jahren das letzte Mal hier“, verrieten Christine und Karsten Kohles aus Leipzig. „Heute sind unsere Kinder dabei, denn die kennen den Park noch gar nicht. Es ist sehr beeindruckend, was für ein tolles Kleinod hier erhalten blieb.“ Hier könne man wunderbar spazieren. „Und wer Hunger hat, der kann sogar Würstchen und Eis kaufen.“ Zu entdecken gebe es in der weiträumigen Anlage ja immer etwas. „Die Pyramide kannten wir schon, aber vor der Ritterburg standen wir noch nie.“

Christine und Karsten Kohles sind von Leipzig in den Macherner Park gekommen. Quelle: Bert Endruszeit

Park zieht Besucher von nah und fern an

Der Brandiser Holger Woche spazierte mit Tochter Emma und Hund Yogi durch den Macherner Park. „Wir haben die Oma besucht, die wohnt gleich um die Ecke. Normalerweise fahren wir über Ostern oder Pfingsten immer mit der großen Familie gemeinsam weg, da kommen schnell um die 40 Leute zusammen. Wir haben uns dafür immer eine Ferienanlage gesucht. Doch das fällt ja alles aus.“

Immerhin habe der Schlosspark über die Osterfeiertage auch Gäste von auswärts angezogen. „Wir haben uns vorhin kurz mit ein paar Besuchern aus Dresden unterhalten. Die wollten mal etwas Abwechslung und nicht immer nur in die Sächsische Schweiz fahren. Dafür waren sie perfekt ausgerüstet“, meinte Woche: „Sie hatten von der Bulette bis zum Gemüse alles mitgebracht.“ Der eigene Urlaub werde dieses Jahr sicherlich wieder an die Ostsee führen. „Wir wollen gar nicht ins Ausland, denn wir möchten uns nicht anstecken und auch nichts einschleppen“, so der Brandiser.

Für den Brandiser Holger Woche, Tochter Emma und Hund Yogi ist der Macherner Park nur einen Katzensprung entfernt. Quelle: Bert Endruszeit

Dornreichenbach ist das perfekte Ausflugsziel

Ein weiterer beliebter Anziehungspunkt für Osterausflügler war das Dornreichenbacher Tiergehege. Obwohl es eine von wenigen derzeit geöffneten Einrichtungen ist, gab es keine Drängeleien. Das wussten auch Marion und Heinrich Eickers aus Seelingstädt zu schätzen, die mit ihren Enkelkindern Josephina und Joshua die gemeinsame Zeit an der frischen Luft genossen. „Wir gehen regelmäßig hierher, zur Zeit ist ja sonst nicht viel offen. Sonst haben wir über die Feiertage auch mal Freunde besucht oder Familientreffen in großer Runde organisiert. Aber das ist ja alles nicht drin.“ Dornreichenbach sei das perfekte Ausflugsziel. „Hier gibt es leckeres Eis, und in der Umgebung findet man auch Gaststätten, in denen man etwas bestellen und mitnehmen kann.“ Das sei ja nicht ungewöhnlich, auch in anderen Zeiten habe man schließlich immer mal etwas einfach so „auf die Faust“ gegessen.

Marion und Heinrich Eickers zeigen ihren Enkeln Joshua und Josephina das Tiergehege. Quelle: Bert Endruszeit

Tierbesuch statt Familienrunde

Für Sandy Kirsten und ihren Partner Andreas Nowak sowie die Kinder Lou-Celine und Valentin bot sich das Dornreichenbacher Tiergehe ebenso als Besuchsziel an. „Wir kommen aus Grimma und sind regelmäßig hier“, verriet Kirsten. „Große Familientreffen müssen ja leider ausfallen, denn unsere übliche Runde besteht aus mehreren Hausständen.“ Derzeit müsse man sich bei Begegnungen schon sehr einschränken. „Unsere Tochter fragt immer, wann wir wieder mal zur Oma fahren.“ Angesichts begrenzter Freizeitmöglichkeiten sei der eigene Garten aktuell ein ganz besonderer Vorteil. „Der ist gleich bei uns in der Nähe, die letzten Tage waren wir schon regelmäßig dort.“

Unverständnis für ständig wechselnde Maßnahmen

Auch in Borna haben sich die Leute damit arrangiert, zu Hause bleiben zu müssen. Kleine Wanderungen und Spaziergänge in der Region, Treffen mit Freunden an einem der Seen und die Betätigung im Garten sind als Ersatz für geplante Osterfeierlichkeiten als Möglichkeiten geblieben. Zu den wenigen Vergnügungen gehört zudem ein Bummel durch die Stadt. Man braucht nicht lange, um auf Bekannte zu treffen. Schnell entwickelt sich, zumeist mit Mund- und Nasen-Schutz und im gebührlichen Abstand zu den anderen, ein Gespräch. Und fix ist Corona das eigentliche Thema.

Zu denen, die die Osterzeit für Spaziergänge an der frischen Luft nutzten, gehörte Familie Hugo. Er versteht die ständig wechselnden Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise nicht, die ein ganzes Land ruinieren, meinte Karl-Heinz Hugo. Ebenso wenig, dass seiner Meinung nach die Politiker horrende Summen als zusätzliche Aufwendung in der sogenannten Corona-Krise bekommen würden, aber Unternehmen und Selbstständige auf der Strecke bleiben und mittlerweile Teile der Wirtschaft am Boden liegen. „Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass die Impfkampagne groß angekündigt wird, aber letztendlich wegen mangelnden Impfstoffes stagniert“, machte der Rentner seinem Herzen Luft.

Borna: Ostereinkäufe am Marktstand. Quelle: René Beuckert

Markt, dann Gartenarbeit statt Osterreise

Händler Hans-Peter Kühn ist mit seinem Obst- und Gemüsestand bei Wind und Wetter, wie man sagt, dicht am (Markt-)Geschehen. „Ich habe in diesem Jahr keine Osterreise geplant, sondern nutze die Zeit für Gartenarbeit“, erzählte er. Mit seiner Frau unternehme er ausgedehnte Spaziergänge in die Landschaft. „Vor Corona, als die Gaststätten zum Verweilen einluden, konnten wir schön essen gehen“, seufzte er. „Aber der Osterbraten ist uns zum Glück noch geblieben ist“, sagte Kühn, der das Beste aus der momentanen Situation macht.

Treffen mit Freunden fällt aus

Peter Naumann machte es sich auf einer Bank im Sonnenschein bequem, um in Ruhe seinen Kaffee zu trinken. „Mit dem Fahrrad ist man schnell in der Stadt unterwegs. Am meisten freue ich mich auf das Osteressen mit meinen Kindern, die mich zu sich eingeladen haben“, erzählte er.

Peter Naumann gönnt sich eine Pause. Quelle: René Beuckert

Auch Familie Schreiber nutzte zu Ostern die Gelegenheit, es sich zu Hause bequem zu machen. „Das Treffen mit Freunden oder Osterausfahrten müssen leider ausfallen“, bedauerte Markus Schreiber. Zumindest sei der Familie der Garten geblieben. „Wenn sich die Leute an die Maßnahmen halten würden, wäre der Spuk sicher bald vorbei“, meinte er. Trotzdem sei er voller Optimismus, dass es wieder besser wird.

Von Bert Endruszeit/René Beuckert