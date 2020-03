Der Freundeskreis Dorf und Schloss Döben hat mit Verena Arendes (r.) und Uwe Wurlitzer zwei neue Mitstreiter an der Seite. Dorothea von Below vom Vereinsvorstand erläutert ihnen hier am Modell das einstige Schloss Döben. Es war in der DDR gesprengt worden. Quelle: Frank Prenzel