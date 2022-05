Zusätzliche Haltepunkte für Colditzer Rufbus

Colditz

Das Haltestellenangebot für die Colditzer Buslinie 624, besser bekannt unter dem Namen „Rufbus“, erfährt in diesem Jahr eine Erweiterung. Wie Clemens Schmidt von der Regionalbus Leipzig GmbH auf LVZ-Anfrage bestätigt, ist das reichliche halbe Dutzend neuer Haltepunkte seitens der Unteren Grimmaer Straßenverkehrsbehörde genehmigt worden.

„Lediglich bei jenem nahe des innerstädtischen Lidl-Marktes muss die Stadt noch einen Zusatzantrag bearbeiten, was aber zeitnah zu bewerkstelligen sein sollte“, so der Regionalbus-Verkehrsplaner. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die praktische Realisierung der neuen Haltepunkte, die neben dem Lidl-Markt unter anderem am Waldbad sowie am Wasserschloss Podelwitz geplant sind, bereits im Laufe des Mai, in jedem Fall aber noch vor dem Sommer geschehen könnte.

Taxi-ähnliches ÖPNV-Angebot

Die Anregungen zu den zusätzlichen Haltepunkten beziehungsweise diesbezügliche Anfragen waren im vergangenen Jahr seitens der Bürgerschaft entweder direkt an die Regionalbus GmbH herangetragen oder von der Stadtverwaltung an diese weitergeleitet worden.

Der Rufbus verkehrt im Colditzer Kommunalgebiet seit dem 30. August 2020. Das Besondere an diesem Angebot der Regionalbus Leipzig GmbH, mit dem bisher 51 Haltepunkte sowohl im Colditzer Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen angesteuert worden sind, ist, dass ihn Nutzerinnen und Nutzer wie ein Taxi buchen können.

Sukzessive Serviceverbesserung

Letzteres ist online auf der Regionalbus-Internetseite unter www.regionalbusleipzig.de/rufbus, per Telefon sowie mittels der Moovme-App möglich. „Letztere favorisieren wir, weil sie die praktikabelste Buchungsform darstellt“, wirbt Clemens Schmidt in eigener Sache.

Seit dem Startschuss für dieses ÖPNV-Pilotprojekt sind bereits einige Modifikationen im Bereich der Serviceverbesserung vorgenommen worden. So benötigen Buchungen mittlerweile nicht mehr wie in der Anfangszeit eine Vorlaufzeit von mindestens einer Stunde, sondern lediglich von 30 Minuten.

Von Roger Dietze