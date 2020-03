Zuviel Nitrat im Wasser: Bauern zweifeln Daten für den Landkreis an

Was ist Nitrat?

Nitrate sind Salze der Salpetersäure (HNO3) und sehr gut in Wasser löslich. Als Mineraldünger werden sie in der Landwirtschaft in Form von Kalium-, Kalzium-, Natrium- oder Ammoniumnitrat verwendet. Nitrat wird von den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen.

Welche Grenzwerte gibt es für Nitrat?

Die in der EU-Grundwasserrichtlinie festgelegte Qualitätsnorm von maximal 50 mg Nitrat je Liter wurde für Deutschland übernommen. Wenn der Wert im Grundwasser überschritten wird, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge einzuleiten. Festgelegt ist außerdem, dass bei steigenden Schadstofftrends bereits bei Erreichen von drei Vierteln des Schwellenwertes (also bei 37,5 mg Nitrat pro Liter) Gegenmaßnahmen einzuleiten sind.

Wie ist die Situation in Deutschland?

Trinkwasser wird in Deutschland größtenteils aus Grundwasser hergestellt. Doch Grundwasser sei häufig zu stark mit Nitrat belastet. Eine Ursache ist die stickstoffhaltige Düngung in der Landwirtschaft, so das Umweltbundesamt. Neben Mineraldünger werden Gülle aus Mastställen oder Biogasanlagen auf den Feldern ausgebracht. Der Anteil, den die Pflanzen nicht verbrauchen und der im Boden nicht durch Denitrifikation abgebaut wird, gelangt als Nitrat in das Grundwasser. 18 Prozent des Grundwassers in Deutschland hält den geltenden Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter nicht ein, heißt es weiter.

Doch die Wasserversorger würden sicher stellen, dass das Trinkwasser in Deutschland fast allerorten unbelastet ist. In (nahezu) allen Proben der amtlichen Trinkwasserüberwachung werde der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nicht überschritten. Um diesen Grenzwert einzuhalten, mischen die Wasserversorger häufiger unbelastetes mit belastetem Rohwasser, vertiefen oder verlagern Brunnen und schützen so das Trinkwasser. Wenn all dies nichts hilft, werde Nitrat technisch aus dem Grundwasser entfernt, was jedoch aufwendig und teuer sei.

Warum ist Nitrat in größeren Mengen gesundheitsschädlich?

Die Ursache für gesundheitliche Risiken liegt in der Gefahr einer Reduktion des Nitrats zu Nitrit und der Bildung von krebserregenden Nitrosaminen. Eine solche Umwandlung findet zum einen im Darm durch entsprechende Bakterien statt, zum anderen können auch die Speicheldrüsen über den Blutweg angeschwemmtes Nitrat reduzieren. Besonders für Säuglinge ist dies gefährlich.

Quellen: Umweltbundesamt