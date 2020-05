Zuzügler aus Leipzig verjüngen Grimma

Grimma

Punktlandung trotz Corona-Pandemie: Wie zum Baustart Anfang November geplant, ist die Erschließung des ersten Eigenheim-Teilstücks auf dem Grimmaer Rappenberg am 15. Mai vollendet worden. Also konnten die 23 Häuslebauer am Freitag ihre Grundstücke in Besitz nehmen. Für eine symbolische Zeremonie waren drei Familien aus sächsischen Großstädten angereist und ließen mit Wunschzettel versehene Luftballons in den sonnigen Himmel steigen. Sie wollen in Grimma heimisch werden.

Künftig von Grimma nach Leipzig pendeln

Sabine und Matthias Heinrich sind seit 15 Jahren in Leipzig zu Hause. Der 40-Jährige stammt aus Großbothen, seine zwei Jahre jüngere Frau aus Altenburg. Im Sommer soll es losgehen mit dem Bau des Hauses, in dem ihre Kinder Erik (5) und Theresa (2) sich auf eigene Zimmer freuen können. „Wir wollen aus der Großstadt raus“, erzählt der Familienvater, der als Brandschutzingenieur arbeitet und mit seiner Frau, die in der IT-Abteilung des MDR tätig ist, künftig in die Messestadt pendeln wird. Grimma war auch deshalb ein Wunschort des Paares, weil dann die Großbothener Großeltern in der Nähe sind. Erik kommt im nächsten Jahr in die Schule – nur Schritte entfernt in Hohnstädt.

Die gute Infrastruktur in Grimma loben auch die Noch-Leipziger Theresa und Rico Schönert, die mit Svenja (6) und Jannik (3) ebenfalls zwei Kinder haben und gleich am Freitag den Bauantrag abgeben wollten. Die Verkehrsanbindung nach Leipzig sei optimal, in der Nähe seien Schule, Kita und Einkaufsmöglichkeiten, so der Familienvater. Auch die Baubedingungen seien seinen Worten zufolge perfekt.

Mutter und Tochter im Haus – Mehrgenerationenwohnen

Ebenso Neu-Grimmaer werden Andrea Jansohn (62) aus Leipzig und ihre Tochter Lisa Barz (34) aus Dresden. Sie errichten ein gemeinsames Haus – ein Mehrgenerationenwohnen-Modell. „Wir wollen aus der Groß- in die Kleinstadt. Wir finden es hier so toll mit der Natur und der Ruhe“, schwärmt die 62-Jährige. Es sei eine wunderbare Gegend mit der Mulde. Außerdem sei es fast aussichtslos, in den Großstädten Grundstücke zu finden. Schon gar nicht für den Preis.

Der Quadratmeter kostet voll erschlossen 105 Euro

105 Euro pro Quadratmeter zahlen die ersten Bauherren auf dem Rappenberg für das voll erschlossene Land. Die ersten 23 Grundstücke an Fliederweg und Holunderweg, für die es rund 60 Interessenten gab, sind zwischen 508 und 1270 Quadratmeter groß.

Im Juli 2018 hatte die Stadt der Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) das 2,2 Hektar umfassende Bauland übertragen, ein Jahr später stand der Bebauungsplan. Mit der Erschließung und Vermarktung des neuen Wohngebietes betrat die kommunale Tochterfirma Neuland. Umso mehr zeigte sich Geschäftsführerin Katrin Hentschel zur Übergabe der Grundstücke rundum zufrieden. „Wir hatten bei der Erschließung großes Glück mit dem Wetter, und Corona hat um uns einen Bogen gemacht.“ Den Auftrag hatte die Mügelner Erdmann Bau GmbH erhalten, die GWB-Chefin würdigte deren „umsichtige und zuverlässige Arbeit“.

Vor allem aber sah Hentschel in die glücklichen Gesichter der Familien. Die wiederum sparten nicht mit Lob an die GWB. „Von A bis Z hat alles gepasst“, so Andrea Jansohn. Es sei mit Leidenschaft und immer Ergebnis orientiert agiert worden.

Grimmaer Firma schenkt zum Start einen Kinderbonus

Auf dem Rappenberg wird Kinderlachen zu hören sein. 14 Familien mit insgesamt 23 Kindern, fünf junge Paare, von denen laut Hentschel zwei in freudiger Erwartung sind, und vier Paare, „die für ihren zweiten Lebensabschnitt ein Haus bauen wollen“, sind hier die ersten Häuslebauer und drei Viertel von ihnen echte Zuzügler. Übrigens versüßt die GWB den Familien den Baustart mit einem Kinderbonus. Für jedes Kind werden vom Kaufpreis 2000 Euro erlassen. „Wir wollen, dass sich Grimma verjüngt“, so die Geschäftsführerin.

Größerer Abschnitt folgt vermutlich in zwei Jahren

Die Erschließung des weit größeren Teilstücks auf dem Rappenberg könnte laut Hentschel Ende 2021 beginnen. Schon jetzt seien etwa 50 Interessenten gelistet. Nach einem Masterplan gibt es Platz für etwa 75 weitere Eigenheime und einige Mehrfamilienhäuser. Auch eine moderne Kindertagesstätte wird entstehen, verkündete Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Wir wollen hier nicht die Bausünden vergangener Jahre wiederholen“, sagte der Rathausschef und sprach von einer hochwertigen, ökologischen und sozialen Bebauung. „Wir wollen nicht Masse, sondern Klasse.“ So soll es einen 1,2 Hektar großen öffentlichen Grünstreifen geben. Alles in allem umfasst die Entwicklungsfläche auf dem Rappenberg rund 16 Hektar.

Berger dankte auch den Anwohnern und den Kleingartenbesitzern, die bei der Umwandlung von Garten- und Bauland unkompliziert halfen. „Das Ganze hat hohe Akzeptanz.“

