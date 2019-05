Grimma

Zwei Diebstahlsfälle hochwertiger Fahrzeuge wurden der Polizeidirektion Leipzig aus Grimma gemeldet.

60.000 Euro teurer Q7 verschwunden

Im ersten Fall verschwand ein schwarzer Audi Q7 von einem Privatgrundstück am Gerhart-Hauptmann-Ring. Der abgeschlossene Wagen im Wert von 60 000 Euro (Kennzeichen GRM OB 62) wurde in der Nacht auf Dienstag gestohlen. Der 56-jährige Besitzer bemerkte den Verlust am Morgen und verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

A4 Avant im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Ein schwarzer Audi A4 Avant verschwand in derselben Nacht im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf. Der Täter entwendete den Wagen (Kennzeichen GRM B 325) mit einem Wert von 50 000 Euro von einem Grundstück in der Neuen Hohnstädter Straße. Auch in diesem Fall wandte sich der Halter an die Polizei.

Die Polizei hat die Fahndung nach beiden Fahrzeugen eingeleitet und die Ermittlungen in die Verantwortung der Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes übergeben.

Von thl