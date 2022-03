Zwei Leipzigerinnen stellen in Grimmas Kleiner Galerie aus

Grimma

Der März bringt die Farben zurück in die Kleine Galerie St. Georg in Grimma. Die Leipzigerinnen Christiane Reitinger und Dagmar Franke präsentieren seit Sonnabend Malerei und Fotografie. Die Ausstellung ist bis zum 27. März jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Termine außerhalb dieser Zeiten können unter der Rufnummer 017651 45 65 97 vereinbart werden. Eine Midissage findet am 12. März um 15 Uhr statt.

Abbilder menschlicher Seelenzustände

Christiane Reitinger wurde in Itzehoe geboren, legte das Abitur in Cottbus ab und studierte Kunstpädagogik und Geschichte an der Universität Leipzig. Danach war sie als Lehrerin tätig, bildete sich aber unter anderem in der Abendakademie der HGB Leipzig künstlerisch weiter. Seither nahm sie an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen teil. Mit ihren Landschaften und Stillleben, die sie in Öl, Acryl oder Aquarell umsetzt, entstehen sensible Stimmungsbilder, Abbilder menschlicher Seelenzustände, wie sie bevorzugt in der Malerei der Romantik vorkommen. In ihren Gemälden bringt die Künstlerin ihre tiefe Liebe zur Natur zum Ausdruck.

Reisemotive aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa

Dagmar Franke studierte Kulturmanagement, Kunst und Fotografie in Meißen und war unter anderem Inspizientin am „Theater der Jungen Welt“ und Abteilungsleiterin im Kulturamt der Stadt Leipzig. Seit 2004 ist sie weltweit als freiberufliche Fotografin unterwegs. Sie beschäftigt sich mit Architektur-, Skulptur-, Porträt-, Landschafts- und Reisefotografie und findet ihre Motive auf ausdehnten Reisen durch Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Dabei ist es ihr ein Anliegen, die Menschen möglichst authentisch abzubilden, um, wie sie selbst sagt, ihr wahres Wesen zum Vorschein zu bringen.

Von Thomas Kube