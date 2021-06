Zwei neue Gesprächsformate in Grimma – worum geht es der Organisatorin?

Grimma

„Zuhören ist die Basis für gute Gespräche“, sagt die Grimmaerin Ariane Brena. Am Donnerstag, 3. Juni, lädt sie zum zweiten Mal zu ihrer neuen Reihe „Ins Gespräch gehen“ ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Steinbaum an der Grimmaer Pöppelmannbrücke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Premiere dazu war am 20. Mai, die 67-Jährige will das Format unter freiem Himmel jetzt jeden zweiten Donnerstag anbieten. Die Teilnehmer werden in Zweiergruppen aufgeteilt und kommen so während eines Spaziergangs ins Gespräch. Wenn die eine Person spricht, hört die andere schweigend und aufmerksam zu – unter Einhaltung von Zeitvorgaben. Danach soll sie ohne Bewertung das Gehörte kurz wieder geben. 17.45 Uhr sind alle zurück am Treffpunkt. Am 3. Juni ist das Thema „Was bedeutet Heimat für mich?“ vorgegeben.

„Redekreis“ in der Kaffeerösterei in Grimma

Ariane Brena möchte in Grimma eine Kultur des Zuhörens vermitteln. Dazu hat sie im Herbst vorigen Jahres auch einen „Redekreis“ in der Alten Kaffeerösterei in der Langen Straße ins Leben gerufen, der aber wegen der Corona-Einschränkungen bislang nur einmal stattfand. Deshalb kam sie jetzt auch auf die Idee der Zwiegespräche unter freiem Himmel. „Es wird sich zeigen, ob das als Parallelangebot funktioniert oder es auf den ,Redekreis’ hinaus läuft, sagt die Mediatorin. Im Veranstaltungsraum der Kaffeerösterei denkt sie an Themen wie „Ossi – Wessi“, „Gehorsam und Verantwortung“ oder auch „Was wünsche ich mir für Grimma“. Brena plant einen Abend pro Monat, noch sind allerdings keine neuen Termine fixiert.

Die ehrenamtlichen Angebote sind für die Teilnehmer kostenfrei. „Ich möchte gern meine Kompetenz verschenken“, nennt die 67-Jährige ihr Motiv. Im Alltag sei es total wichtig, einfach nur zuzuhören, statt ins Wort zu fallen und ungewollte Ratschläge zu geben“, sagt sie. Nicht selten würden andere Personen das Gespräch an sich ziehen. Beim „Redekreis“ solle jeder ansprechen, was ihm am Herzen liegt, ohne dass ihm andere über den Mund fahren. „Es geht darum, mit unterschiedlichen Sichtweisen zu leben.“

Vor zehn Jahren aus Nordhessen nach Grimma gezogen

Ariane Brena, die mit ihrem Mann vor zehn Jahren aus Nordhessen nach Grimma zog und in Döben ein passendes Häuschen fand, hat sich ihr Rüstzeug über viele Jahre hinweg angeeignet. Bei Freiburg im Breisgau aufgewachsen, studierte sie zunächst im hessischen Marburg Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpädagogik. Ein Lehramtsstudium in Gießen schloss sich an. Allerdings spürte sie irgendwann, dass ihr der klassische Unterricht eher weniger liegt. Sie bildete sich zur Mediatorin fort, eignete sich zudem systemisches Coaching an und ist seit fast 20 Jahren freiberuflich tätig. Ein eigener YouTube-Kanal sei im Aufbau, sagt sie. Im Jahr 2019 gab Brena auch ihr erstes Buch heraus, mit dem sie schon zu einer Lesung im Evangelischen Schulzentrum Muldental zu Gast war. Sein Titel: „Lernbegleitung als Kultur“.

Kontakt: https://brena.de; brena@brena.de; 0160 96243014

Von Frank Penzel