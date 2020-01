Zwischen Rewe und Grimmaer Innenstadt: Trampelpfad wird befestigt

Grimma

Es ist ein langer Weg bis zum Fußweg. Noch im alten Jahr war die Spitze der Stadtverwaltung zuversichtlich, dass Gehweg und Ampel, die für Fußgänger den Rewe- und dm-Markt auf kurzer Distanz mit der Hohnstädter Straße in Grimma verbinden sollen, im Herbst Gestalt annehmen. Aber so einfach ist die Umsetzung nicht. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) stöhnt einmal mehr über die Zwänge der Bürokratie und den zähen Prozess.

Grimmaer haben mit den Füßen abgestimmt

Die Grimmaer haben längst abgestimmt. Mit den Füßen. Quer über den Rasen verläuft ein Trampelpfad, auf dem sie zwischen den neuen Märkten und der Innenstadt hin und her pendeln. Dass aus dem wilden, in diesen Tagen auch noch matschigem Provisorium ein befestigter Geh- und Radweg wird, ist nun Bestandteil einer Teiländerung des Bebauungsplanes „Neue Muldenbrücke“. Der Stadtrat gab dem Papier in seiner Sitzung vor wenigen Tagen grünes Licht. Die Änderung des B-Planes verfolgt noch andere Ziele. Insgesamt sind vier wesentliche Abwandlungen vorgesehen.

Hier fehlt der Fußweg in die Innenstadt, obwohl es die kürzeste Distanz ist. Quelle: Frank Prenzel

Neben der Gewährleistung der „geordneten Erschließung der Märkte für Fußgänger und Radfahrer“, so der O-Ton in der Beschlussvorlage, ist auch das Gebäude mit der öffentlichen Toilette im Fokus der Planer. Das derzeit nur zum Teil genutzte Häuschen soll ein kleines Gewerbe aufnehmen. Gedacht ist beispielsweise an eine Eisdiele oder einen Imbiss. Deshalb war ein Sondergebiet „SO3“ mit der Bestimmung „Büro, Gastronomie, öffentliches WC“ im B-Plan festzusetzen. Schließlich ging es um eine Aktualisierung. Bislang war das Areal als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen, mit der Hochwassermauer wird es nun umgestuft.

Ampel ist nicht Gegenstand des B-Planes

Vorhabenträger ist die Umwelt 2000 GmbH aus Naunhof, die die Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes trägt und dazu mit Grimma einen städtebaulichen Vertrag eingeht. Die Fußgängerampel über die Friedrich-Oettler-Straße ist zwar nicht Bestandteil des geänderten B-Planes, sondern nur der Weg. Mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sei aber vertraglich vereinbart, dass die Anlage im Zuge des Fußweges errichtet werden muss, erläuterte Bauherr Sven Röh, regionaler Partner des Rewe-Bau-Investor Klaus Landau. Rathauschef Berger sprach von einem riesen Akt bezüglich der Ampel. Wer in Deutschland mittlerweile alles was zu sagen habe, sei unglaublich, merkte er im Stadtrat an.

Stadtrat: Von Anfang an schlecht geplant

Die Zuwegung sei von Beginn an unzureichend geplant worden, erinnerte Stadtrat Thomas Zeidler (Bürger für Grimma/Allianz). Eine ordentliche Fußgänger-Anbindung an die Stadt habe es bei der Planung nicht gegeben. Das werde nun endlich korrigiert, sagte er und warb um Zustimmung. Wie berichtet, möchte die Stadt mit den neuen Märkten auch auf die Belebung der Innenstadt hinwirken. Kalkül ist, dass einige Rewe- und dm-Besucher auch die City zum Einkauf ansteuern. Oberbürgermeister Berger hofft nun, dass Weg und Ampel im Frühjahr errichtet werden.

Von Frank Prenzel