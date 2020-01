Zwölf Antworten zur Naunhofer Bürgermeisterwahl

Naunhof

Rund 7200 Naunhofer sind an diesem Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Dafür werden acht Wahllokale in der Stadt und in den Ortsteilen öffnen. Zwölf wichtige Fragen beantwortet die LVZ im Vorfeld.

Wo befinden sich die Wahllokale ?

Wahllokale gibt es laut Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak in der Grundschule, im Bürgerbegegnungszentrum des Stadtguts, in der Oberschule, im Hort, in der Lindhardter Lindenklause, in der Ammelshainer Turnhalle, im Dorfgemeinschaftshaus Eicha und im Bürgerhaus Fuchshain. Wer wo wählen kann, steht auf der per Post zugestellten Wahlbenachrichtigung. Stimmzettel der Briefwahl gingen an das Briefwahllokal im Rathaus.

Wann sind die Wahllokale geöffnet?

Gewählt werden kann 8 bis 18 Uhr. Danach erfolgt die öffentliche Auszählung, der jeder beiwohnen kann.

Was steht auf dem Stimmzettel?

Auf dem Stimmzettel befinden sich die Namen der fünf Bürgermeisterkandidaten in der Reihenfolge, die das Gesetz gemäß der Ergebnisse der vergangenen Stadtratswahl vorgibt. Die Liste beginnt mit Ute Blosfeld ( AfD), es folgen Anna-Luise Conrad (parteilos, von der CDU nominiert), Michael Harry Eichhorn ( Die Linke), Jörn Köckritz ( Bündnis 90/Die Grünen) und Frank Stabler ( FDP). Hinter jedem Namen befindet sich ein Kreis.

Nur ein Muster: So sieht der Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl am 19. Januar 2020 in Naunhof aus. Quelle: Stadtverwaltung Naunhof

Wie kann ich eine Stimme abgeben?

Jeder Wähler darf nur in einem der Kreise ein Kreuz machen und muss dafür die Wahlkabine benutzen. „Darüber hinaus darf nichts auf dem Stimmzettel vermerkt werden, ansonsten ist er ungültig“, erklärt Brcak.

Gibt es Verbote im Wahllokal ?

Ja. Dort darf insbesondere in der Wahlkabine nicht fotografiert oder gefilmt werden. Außerdem sind politische Statements zu unterlassen. In Sichtweite der Wahllokale muss auf Wahlwerbung verzichtet werden.

Wie erfahre ich vom Wahlergebnis?

In jedem Wahllokal wird das dortige Ergebnis nach der Auszählung öffentlich verkündet. Die Daten laufen im Rathaus zusammen. Im Sitzungssaal beginnt laut Brcak 18 Uhr eine Informationsveranstaltung, in deren Rahmen die Gesamtergebnisse bekanntgegeben werden. Die LVZ wird diese zeitnah online veröffentlichen.

Glückwunsch: Der beim Urnengang unterlegene Amtsverweser Karsten Rottstädt gratulierte 2013 Volker Zocher zur Wahl zum Bürgermeister. Gerold Meyer (2.v.re.) leitete damals den Gemeindewahlausschuss und hatte das Ergebnis auf der Wahlparty im Rathaus bekanntgegeben. Quelle: Frank Schmidt

Wer gilt als gewählt?

Wer 50 Prozent der gültigen Stimmen plus mindestens eine Stimme erhält, wird das nächste Stadtoberhaupt von Naunhof. Sollte dies niemand schaffen, folgt am 2. Februar ein zweiter Wahlgang, bei dem die einfache Stimmenmehrheit genügt.

Wann beginnt der Dienst des neuen Stadtoberhaupts?

Die Amtszeit von Volker Zocher (parteilos) endet am 31. März. Am Tag darauf fängt die siebenjährige Amtsperiode seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers an.

Was gehört zu den Bürgermeister-Aufgaben?

Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrats und Leiter der Stadtverwaltung. Er hat die Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse vorzubereiten, sie zu leiten und die Beschlüsse dieser Gremien zu vollziehen. Den Beschlüssen darf er aber auch widersprechen, wenn sie nach seiner Auffassung das Wohl der Kommune gefährden. Ihm obliegt es, über die innere Organisation der Verwaltung zu entscheiden. Er ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Naunhofer Wohnbau GmbH und leitet im Wechsel mit den Bürgermeistern von Parthenstein und Belgershain den Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Naunhof. Außerdem vertritt er die Stadt nach außen, übernimmt repräsentative und vertragliche Aufgaben. Wegen der Größe Naunhofs versieht er seine Arbeit hauptamtlich und nicht ehrenamtlich wie in kleineren Dörfern.

Was verdient ein Naunhofer Bürgermeister?

Grundlage der Entlohnung bildet die Kommunalbesoldungsverordnung Sachsens für Beamte. Dort erfolgt eine Staffelung nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune, wobei die Bürger der Partnerkommunen der Verwaltungsgemeinschaft mitgezählt werden. Nach Auskunft der Sekretärin des Bürgermeisters, Angelika Schulz, erhält das Naunhofer Stadtoberhaupt Bezüge der Besoldungsgruppe B2. Laut diesjähriger Besoldungstabelle sind das 8152,66 Euro monatlich.

Kann eine Amtszeit vorfristig enden?

Ja, ein Bürgermeister kann zurücktreten, wie das 2012 schon einmal in Naunhof geschehen ist. Er kann aber auch durch die Einwohner abgewählt werden, wenn mindestens 50 Prozent der gültigen Stimmen gegen ihn abgegeben werden. Im Vorfeld so einer Wahl ist ein Bürgerbegehren oder ein Stadtratsbeschluss mit mindestens Dreiviertel-Mehrheit erforderlich.

Wie sah das Wahlergebnis vor sieben Jahren aus?

Beim ersten Urnengang am 3. Februar 2013 kamen Volker Zocher (parteilos) auf 40,1 Prozent, Herman Kinne ( CDU) auf 25,8 Prozent, Mario Schaller (parteilos) auf 21,1 Prozent, Karsten Rottstädt ( FDP) auf 7,2 Prozent und Torsten Wanke (Linke) auf 5,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,9 Prozent. Vor dem zweiten Wahlgang zog Wanke seine Kandidatur zurück. Damals gab es noch die Möglichkeit, dass sich zwischen beiden Stimmabgaben neue Bewerber melden, wovon Carsten Graf (parteilos) Gebrauch machte. Das Wahlergebnis am 17. Februar: Zocher 52,3 Prozent, Kinne (21,9 Prozent), Graf (12,9 Prozent), Schaller (12,1 Prozent) Rottstädt (0,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung betrug 56,6 Prozent.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer