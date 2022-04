Großbaustelle Adler: Neue Umleitungen und Einschränkungen in Leipzig

Leipzig

Am Montag starten die LVB die zweite – und letzte – Bauetappe zur Modernisierung des Adlers. Nachdem im vergangenen Jahr die Gleise in der östlichen Antonienstraße und die Gleiskurve von der östlichen Antonienstraße in die Dieskaustraße grunderneuert sowie die Haltestelle Adler in der östlichen Antonienstraße barrierefrei ausgebaut worden waren, sollen jetzt bis Mitte November die Anlagen in der Zschocherschen Straße und in der westlichen Antonienstraße ertüchtigt werden. Die Wasserwerke sanieren in diesen Bereichen zudem ihre Trink- und Abwasserleitungen.

Weiträumige Umleitungen für den Autoverkehr

Weil die Kreuzung die wichtigste Verkehrsdrehscheibe im Leipziger Westen ist, haben die Arbeiten gravierende Auswirkungen für die Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe und die Autofahrer. Für den Autoverkehr werden am Montag die Fahrbahnen des Kreuzungsbereichs Zschochersche Straße und westliche Antonienstraße voll gesperrt. Leipzigs Verkehrsplaner wollen die Autoströme aus dem Norden, Westen und Osten über die Limburger, Gießerstraße und Erich-Zeigner-Allee umleiten. Der Verkehr aus dem Süden soll über die Windorfer und die Altranstädter Straße fließen. Ab dem 30. August wird es weitere Änderungen in der Verkehrsführung geben, heißt es im Technischen Rathaus.

So soll der Umleitungsverkehr ab Montag fließen. Quelle: LVB

Im Linienverkehr der LVB bleiben die aktuellen Veränderungen der Linien 1 und 3 noch bis zum 24. Juni bestehen. Die Straßenbahnlinie 1 verkehrt ab Adler über die Dieskaustraße bis zur Ersatzendstelle Knautkleeberg. Dabei ist noch bis zum 15. Mai Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Westplatz und Knautkleeberg auf Grund der Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Straße im Einsatz. Die Straßenbahnlinie 3 verkehrt ab Adler über die Ratzelstraße bis zur Ersatzendstelle Lausen. Die am Adler verkehrenden Buslinien 60, N1 und N60 werden örtlich umgeleitet. Die Buslinie 60 fährt in Richtung Lindenau eine Umleitung, durch die die Haltestelle Antonien-/Gießerstraße nur in Richtung Lipsiusstraße bedient werden kann.

Am 25. Juni weitere Änderungen im Liniennetz

Vom 16. Mai bis zum 24. Juni müssen die LVB erneut die Streckenführung ihrer Buslinie 60 ändern. Sie fährt dann zwischen den Haltestellen Rödelstraße und Naumburger Straße über die Erich-Zeigner-Allee und die Limburger Straße.

Einige Gleise enden seit Herbst vergangenen Jahres mitten auf der Kreuzung – sie sollen jetzt neu verknüpft werden. Quelle: André Kempner

Vom 25. Juni bis zum 28. August greifen weitere Veränderungen. Dann fährt die Straßenbahnline 1 ab Adler zur Ersatzendstelle Knautkleeberg; die Linie 2 ab Adler zu einer Ersatzendstelle Großzschocher. Die Schienenersatzverkehre 1 und 2 sind in Grünau zwischen Schönauer Ring und Lausen beziehungsweise Grünau-Süd im Einsatz. Die Linie 3 verkehrt ab dem Straßenbahnhof Angerbrücke zur Ersatzendstelle Grünau-Nord; der Schienenersatzverkehr 3 zwischen dem Straßenbahnhof Angerbrücke und der Herrmann-Meyer-Straße. Die Route der Buslinie 60 führt dann zwischen den Haltestellen Rödelstraße und Naumburger Straße über die Erich-Zeigner-Allee und die Limburger Straße. Auch bei den Nachtbuslinien N 17, N 1 und N 60 gibt es Anpassungen.

Im LVB-Computer ist die neue Haltestelle Adler bereits fertig. Quelle: Eric-Kemnitz.com

