Eilenburg

Für die rund 30 Anwohner vom Grünen Fink in Eilenburg ist das alles andere als eine befriedigende Situation. Denn wie viel sie für den Anfang des Jahres abgeschlossenen Bau der Straße vor ihrer Haustür zahlen müssen, steht weiter in den Sternen. Das Problem: Sie sehen, anders als die Stadt, den Bau der Straße samt des breiten und unnötig luxuriösen Fußweges nicht als Neu-, sondern lediglich als Ausbau. Das hat große finanzielle Konsequenzen. Denn bei einem Neubau müssen die anliegenden Grundstückseigentümer 90 Prozent der Kosten (Erschließungsbeitrag) zahlen, bei einem Ausbau „lediglich“ 65 Prozent (Straßenausbaubeitrag). Von welcher Ausgangssumme diese Prozente allerdings berechnet werden, ist ebenfalls noch unklar. Denn die Abrechnung und damit die Bescheide, so die Information aus der Stadt, kommen frühestens 2020.

Bitte bleibt, Straße aus Ausbau zu bewerten

Damit, so haben die 30 Betroffenen vom Grünen Fink inzwischen von der Stadt erfahren, liegt auch ihre Petition vom 16. April auf Eis. Denn erst wenn die Bescheide 2020, oder sogar noch später, rauskommen, kann gegen diese auch vorgegangen werden. Bei einer ersten Beitragsermittlung vor über einem Jahr kam die Stadt für ein 1000-Quadratmeter-Grundstück samt Haus mit zwei Vollgeschossen auf rund 15 000 Euro. „Wir wollen einen Rechtsstreit vermeiden“, formuliert Uwe Queitsch die Meinung der Betroffenen. Diese hatten bei Wortmeldungen vor dem Stadtrat und auch in dem Petitionsschreiben daher immer wieder die Stadt gebeten, das Projekt doch als Ausbau zu werten.

Anwohner verweisen auf bereits vorhandene Straße

Die Straße Am Grünen Fink vor dem Straßenbau. Quelle: privat

Die Anwohner verweisen dabei insbesondere darauf, dass der Grüne Fink schon vorher Straße war und bereits Mitte der 1990er-Jahre einen Asphaltbelag bekommen hat, wovon es auch Fotos gibt. Ob es sich dabei jedoch um einen solchen oder doch nur um einen aufgespritzten Belag handelt, dies könnte nun eine entscheidende Frage bei einem eventuellen Gang vor Gericht sein.

Bezahlt werden muss, offen ist, wie viel

Dieser wäre nicht ohne Risiko für die Anwohner, die eine bittere Pille bereits schlucken mussten. Denn ursprünglich hatten sie sogar darauf gehofft, überhaupt nicht zahlen zu müssen. Doch 65 Prozent der Kosten, so steht definitiv fest, müssten die Anwohner selbst bei einer Bewertung als Ausbau zahlen. Denn da der Bau vor der am 1. April dieses Jahres beschlossenen Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung erfolgte, würde diese dann noch greifen. Dass die Stadt überhaupt einlenkt, erscheint eher unwahrscheinlich. Denn Oberbürgermeister Ralf Scheler hatte bereits in einem vorherigen Statement darauf verwiesen, dass es zwar verständlich sei, wenn man nichts oder weniger zahlen will. Doch das ändere nichts daran, dass der Aufwand für die Straße bezahlt werden müsse. Und immerhin sei hier günstig erworbenes Gartenland zu Bauland geworden. Die Anwohner, von denen zumindest einige mit dem Beitrag finanziell an ihre Grenzen kommen, sehen das naturgemäß anders.

Von Ilka Fischer