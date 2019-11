Hälfte der Türchen in Eilenburg schon belegt

Eilenburg

Im Advent wird es wieder mit Zahlen beleuchtete Rathaus-Fenster geben – insgesamt 24 Türchen. Jeden Tag öffnet sich ein Fenster mit einem Angebot oder einer Aktion dahinter. Das können Führungen, Vorträge, Lesungen, Schnupperangebote oder auch Sonder- und Rabattaktionen sein. Aber hinter jedem Türchen soll ein lukratives Angebot für die Bevölkerung stehen, so die Stadtverwaltung weiter. Die werden dann öffentlich bekanntgegeben, und jeder Interessierte kann das Angebot nutzen.

Anmeldung bis 8. November

Wer von den Gewerbetreibenden oder Vereinen teilnehmen will, kann sich nunmehr bis zum 8. November an die Stadtverwaltung wenden und dort Vorschläge unterbreiten. Der Termin ist noch einmal verlängert worden. Wichtig sind eine Beschreibung der Aktion und an welchem Tag sie stattfinden soll. Der gesamte Kalender wird bereits Ende November veröffentlicht.

Weitere Informationen unter Telefon 03423 652127 ( Katharina Eidner) oder eine E-Mail an veranstaltungen@eilenburg.de schicken.

Von nf