In Nordsachsen sind die ersten Störche da

Löbnitz/Hainichen

In der Delitzsch-Eilenburger Region sind die ersten Störche gesichtet worden. Wie das Internetportal Sachsenstorch am Samstag berichtete, habe es Sichtungen auf dem Nest an der Eisdiele in Hainichen nördlich von Eilenburg gegeben.

Bereits am 1. Februar wurde in Löbnitz der erste Storch auf einem Horst einer ansässigen Metallbaufirma gesehen. Die Störche sind damit mehrere Wochen früher da als gewöhnlich, was laut dem Portal am milden Winter liegen könnte. Paare seien indes noch nicht gesehen worden.

Das Portal Sachsenstorch ist eine Plattform für Storchenbetreuer in Sachsen.

Von LVZ