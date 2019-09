Das Unternehmen Edeka hat seine Pläne bekräftigt, in Eilenburg ein Edeka-Center zu errichten. Inzwischen steht der Fahrplan für das Bauvorhaben. Auf der anderen Seite hat sich Kaufland in Stellung gebracht und will bei ehemals Marktkauf eine Filiale betreiben. Damit wird sich der Stadtrat am 2. September erneut beschäftigen. Die LVZ erklärt vorab, worum es geht.