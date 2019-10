Jesewitzer Gasthaus vor Wiedereröffnung

Jesewitz

Die Tür des Gasthauses in Jesewitz steht seit einigen Wochen wieder häufiger offen. Drei junge Männer Anfang 30 aus Leipzig sind dort fleißig am Putzen, Sortieren und Werkeln. Denn sie wollen dem verwaisten Gasthof im Dorf an der B87 neues Leben einhauchen und Mitte November eröffnen. Einen Namen für ihr erstes eigenes Lokal haben sie auch schon: Mr. F & F.

Dreiergespann am Start

Hinter den beiden „F“ stecken die Vornamen von zwei der drei Betreiber: Fabian Schmidt und Faik Alakusch. Der dritte im Bunde ist Andre Hechenberger, der sich um die Finanzen kümmert. Zusammen haben sie eine Unternehmergesellschaft (UG) gegründet.

Blick auf das lange zeit leer stehende Gasthaus in Jesewitz. Quelle: Nico Fliegner

Alle drei sind befreundet, kennen sich gut. Fabian und Faik arbeiten in der Gastronomie und bringen langjährige Erfahrungen mit, die sie nunmehr als Unternehmer nutzen wollen. „Eigentlich wollten wir was in Leipzig machen“, erzählt Fabian Schmidt (30), der seit 2009 in der Profigastronomie tätig ist und im Jazz- und Musicclub Spizz in Leipzig arbeitet. Aber in der boomenden Messestadt ein bezahlbares Objekt zu finden, sei inzwischen schwierig. „ Leipzig ist zu teuer. Wenn man bei Null anfängt, hat man dort keine Chance“, weiß er.

Mit offenen Armen empfangen

Blick in die Gaststube des Gasthauses in Jesewitz. Quelle: Nico Fliegner

Durch entsprechende Kontakte sind sie auf den Leipziger Eigentümer des Jesewitzer Gasthauses gestoßen, dachten aber zunächst: „Um Gottes Willen, ein Landgasthof!“ Das entsprach nun gar nicht ihren Vorstellungen. Zu dritt besuchten sie dann das Gasthaus und stellten fest: „Ja, das hat doch Charme“, meint Fabian, zumal Stühle, Tische, Küchenausstattung und Geschirr bereits vorhanden sind. Vom Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) seien sie „mit offenen Armen“ und „sehr herzlich“ aufgenommen worden, auch die Anmeldemodalitäten beim zuständigen Verwaltungsverband in Eilenburg riefen reibungslos. Tauchnitz habe schon angekündigt, im November zum Probeessen kommen zu wollen und die Jahresabschlussveranstaltung mit seinen Räten im Gasthof durchzuführen. Das freut die neuen Betreiber.

Vielfältige Speisekarte

In der Gaststube hängt noch dieses urige Schild. Quelle: Nico Fliegner

Was Tauchnitz wie die anderen Gäste dann kredenzt bekommen, macht neugierig. Faik Alakusch ist Türke und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Seine Passion ist das Kochen. Das will er aber nicht allein übernehmen, sondern sucht noch einen „guten türkischen Koch“. Denn im Gasthaus soll es künftig türkische Hausmannskost mit europäischen Einflüssen geben. Dabei sollen die deutschen Klassiker wie Schnitzel und Gulasch nicht fehlen. Anfangs soll es um die zehn Gerichte auf der Speisekarte geben, später bis zu 50. Mit einem Konditor aus Georgien sind die drei Gastronomen im Gespräch, dieser soll sich um Kuchen und Gebäckspezialitäten kümmern. Chefkoch Faik Alakusch will sich auf die Gäste einstellen und deren Wünsche erfüllen. Die individuelle Zusammenstellung von Gerichten sei möglich.

Mittagessen für umliegende Betriebe

Etwas über 10.000 Euro haben die drei Geschäftspartner bereits in den Gasthof gesteckt. Vieles sieht derzeit noch chaotisch aus und muss hergerichtet werden, unter anderem die Bierleitung, denn im Gasthaus soll es Krostitzer aus dem Fass geben. Ebenso suchen sie noch Personal. „Wünschenswert ist, wenn wie eine Bedienung aus der Region finden“, sagt Fabian Schmidt. Auch Servicekräfte würden gebraucht. Öffnen wollen sie jeden Tag, mittags ein Essensangebot für die Mitarbeiter der umliegenden Betriebe anbieten – Gespräche laufen. Später seien auch kulturelle Veranstaltungen geplant, schließlich gibt es im 200 Plätze umfassenden Saal eine Bühne. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Von Nico Fliegfner