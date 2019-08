Eilenburg

Fünf Jahre, nachdem bei Marktkauf die Lichter ausgegangen sind, buhlen mit Kaufland und Edeka zwei Handelsriesen um die Große Kreisstadt. Kaufland kündigte vor wenigen Wochen an, ab April 2020 bei ehemals Marktkauf eine Filiale zu betreiben. Edeka plant bereits seit langem einen Neubau in der Ziegelstraße und hat nunmehr seine Pläne trotz der Kaufland-Ankündigung bekräftigt: „Das geplante E-Center an der Ziegelstraße wird definitiv gebaut“, teilte die Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf auf LVZ-Anfrage mit.

Baustart 2020

So soll das neue E-Center an der Ziegelstraße in Eilenburg einmal aussehen. Die Handelskette hat jetzt die ersten Planzeichnungen für den Neubau veröffentlicht. Die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant. Quelle: Edeka/Planungsbüro Zinnert

Der im Mai eingereichte Bauantrag stehe den weiteren Angaben zufolge „kurz vor der Genehmigung“, so das Unternehmen. Dies sei das Ergebnis eines Gespräches mit Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) vor wenigen Tagen gewesen. Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich der Stadtverwaltung gab auf Nachfrage an, dass die Baugenehmigung noch in diesem Jahr erteilt werde.

Edeka will indes als erste Baumaßnahme im Frühjahr 2020 das erforderliche Regenrückhaltebecken in Angriff nehmen. Voraussichtlicher Baubeginn des E-Centers soll Mitte/Ende 2020 sein. Die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.

Eröffnung in zwei Jahren

„Wir sind mächtig froh, dass es jetzt endlich losgehen kann“, so Nicole Lau, Gebietsleiterin der Edeka-Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH. „Auch wenn es ein paar Verzögerungen gab und zwischenzeitlich sogar die Realisierung von manchem in Zweifel gezogen wurde, stehen wir bei Edeka zu diesem Vorhaben und planen fest mit der Eröffnung des E-Centers in zwei Jahren.“ Edeka selbst rechnet mit der Erteilung der Baugenehmigung bereits innerhalb der nächsten Wochen.

Das plant Edeka

Das Edeka-Center wird eine Verkaufsfläche von 3120 Quadratmeter haben und damit etwa über rund 800 Quadratmeter weniger verfügen als Kaufland in der Schondorfer Mark. Rund 275 Pkw-Stellplätze werden geschaffen, wobei dabei auch schon der geplante Baumarkt nebenan berücksichtigt ist. Neben einem Frischesortiment umfasst der Edeka-Markt einen Drogerie-Bereich. Es gibt zudem eine Bedienungstheke für Fisch, Käse, Wurst und Fleisch. In der Vorkassenzone wird ein Café mit Sitzbereich eingerichtet.

60 Arbeitsplätze entstehen

Edeka will mit der Ansiedlung in Eilenburg insgesamt 60 Arbeitsplätzeschaffen. Nach dem genossenschaftlichen Prinzip wird der Markt in selbstständige Hände gegeben. Die interne Ausschreibung dazu soll während der Bauphase erfolgen. „Gerade unsere lokal verankerte Genossenschaftsstruktur sorgt dafür, dass alle Märkte und ihre Marktleiter in der Region verwurzelt sind und so einen direkten Draht zu den Lebensmittelproduzenten der Region haben“, so Lau.

Kaufland plant in Eilenburg

Kaufland wiederum arbeitet ebenso eifrig an den Plänen für Eilenburg: Das Handelsunternehmen wirbt bereits auf vielfältige Weise für die neue Filiale, sucht Personal und bietet sogenannte Konzessionsflächen an. Demnach will Kaufland einen Teil der Verkaufsfläche Untermieter zur Verfügung stellen. Bäcker, Fleischer und ein Zeitschriftenshop mit Lotto und Postdienstleistungen könnten ihre Geschäfte einrichten.

Doberschütz will Stadt anschreiben

Blick auf den Handelsstandort Schondorfer Mark. Quelle: Wolfgang Sens

Die Kaufland-Pläne werden vor allem von Bürgern in Eilenburg-Ost und der Gemeinde Doberschütz begrüßt. Heike Ott aus Sprotta-Siedlung von der Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt der Schondorfer Mark hatte das Thema am Donnerstag in der Einwohnerversammlung im Gemeinderat angesprochen. „Ich bitte um eine Botschaft von Doberschütz an Eilenburg.“ Im Stadtrat gehe es am Montag um das Thema. Ihr Appell: „Die dort auf der Tagesordnung stehende Veränderungssperre verhindert Kaufland zwar nicht, aber würde es dem Vermieter schwerer machen.“ Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) versprach, dass die Gemeinde noch rechtzeitig ein Schreiben fertig mache, verwies aber darauf, dass sich die Kommune bereits im Zuge des Verfahrens mit dem Schreiben vom 18. Januar 2018 positioniert habe. „Rederecht haben wir im Stadtrat nicht.“ Prinzipiell, so Heike Ott, gegenüber der LVZ, gehe es den Bürgern, die angrenzend an Eilenburg wohnen, vor allem um eine nahe Einkaufsmöglichkeit. „ Kaufland wäre uns natürlich recht.“

Bürgerinitiative: Pläne stoppen

Im Internet fordert die Bürgerinitiative den Eilenburger OBM auf, die Edeka-Pläne zu stoppen, „um die Verschwendung von Steuergeldern zu vermeiden. Finden Sie eine umweltverträgliche Verwendung des Areals an der Ziegelstraße und beteiligen Sie zukünftig die Bürger, von denen Sie gewählt wurden, bevor Entscheidungen mit einer solch großen Bedeutung für die Stadt getroffen werden“. Die BI hat nach eigenen Angaben schon 2000 Unterschriften für den Erhalt des Standortes Schondorfer Mark gesammelt.

Nah & Frisch sieht Existenz bedroht

Unterdessen hat das Unternehmen Clever Einkaufen (nah & frisch, Markant Nah & Frisch) in Eilenburg einen Appell an die Stadträte gerichtet, sie mögen die Edeka-Pläne nicht weiter verfolgen. Sollte es künftig Kaufland und Edeka geben, führe dies zur Überversorgung und würde die Existenz von nah & frisch gefährden. Das Unternehmen betreibt 16 kleinere Märkte in Nordsachsen, so in Eilenburg und Doberschütz, und beschäftigt 150 Mitarbeiter.

Stadtrat beschäftigt sich erneut mit Handelsflächen Der Eilenburger Stadtrat beschäftigt sich auf seiner Sitzung am Montag erneut mit der Entwicklung der Einzelhandelsstandorte. Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, den seit Anfang der 1990er-Jahre bestehenden Standort Schondorfer Mark (ehemals Marktkauf) nicht mehr als Einzelhandelsstandort zu entwickeln, „da er mit seiner Randlage, seiner Großflächigkeit und den möglichen Warenhausangeboten auf die Handelslandschaft der Innenstadt unzeitgemäßen und schädigenden Einfluss hat“, teilte die Kommune im Vorfeld der Sitzung mit. Deshalb soll am Montag der frühere Vorhaben- und Erschließungsplan aufgehoben und eine Veränderungssperre beschlossen werden. Aus gegebenem Anlass, nämlich der Ankündigung der Firma Kaufland, in Kürze in das Objekt Schondorfer Mark einziehen zu wollen und ein Warenhaus wiederzueröffnen, stellt die Stadtverwaltung klar, dass die eingangs erwähnten Beschlüsse keinen Einfluss auf die rechtliche Zulässigkeit dieser Wiederbelebung haben. Das heißt, Kaufland kann im Rahmen der bestehenden und weiter gültigen Baugenehmigung das Vorhaben umsetzen. Die Beschlüsse dienen lediglich dazu, einen Neubau, eine Erweiterung oder eine dauerhafte Festigung von großflächigem Einzelhandel an diesem Standort zum Schutz der Innenstadtentwicklung in der Zukunft auszuschließen. Wie die Stadtverwaltung weiter informierte, ändere dies allerdings nichts am Vorhaben, aus der Fläche an der Ziegelstraße einen Einzelhandelsstandort zu machen. Das heißt, dass die Firma Edeka, die das Grundstück bereits vor längerer Zeit erworben hat, an der Ziegelstraße einen Lebensmittelmarkt errichten wird. „Den Kunden aus Eilenburg oder dem Umland kann diese Vielfalt nur entgegenkommen, haben sie somit die Wahl zwischen mehreren Anbietern im Vollsortimentsbereich, der über die vorhandenen Discounter-Angebote entsprechend hinausgeht“, so die Stadtverwaltung. In weiteren Tagesordnungspunkten geht es unter anderem um die Stellungnahme zum Diskussionspapier zur Beibehaltung des Gelben Sackes oder zur Neueinführung der Gelben Tonne, die Neubesetzung des Gremiums zur Vergabe sowie Grundstückssachen. Die Stadtratssitzung beginnt am Montag, 2. September, um 16.30 Uhr im Bürgerhaus in Eilenburg und ist öffentlich.

Von Nico Fliegner und Ilka Fischer