Kampf für Bahnhaltepunkt in Klitzschen: erste Reaktionen

Klitzschen

Seit 2013 kämpfen die Klitzschener für einen Haltepunkt der S-Bahn. Zwischenzeitlich war Ruhe eingekehrt – bis dieser Tage, als die Einwohner einen Offenen Brief in den Umlauf brachten und nunmehr erste Reaktionen erhalten haben. Wir sprachen darüber mit den Einwohnern Fritz Beck (81), Ortsvorsteher Olaf Zenker (64) und Thomas Stein (61).

Wie waren die Reaktionen auf Ihren Offenen Brief?

Fritz Beck: Wir hatten ein Treffen mit Frau Feist, einer Mitarbeiterin des Büros von Sebastian Gemkow (CDU-Landtagsabgeordneter Wahlkreis 2 Nordsachsen und amtierender Justizminister, Anm. d. Red.). Sie war der ganzen Sache sehr aufgeschlossen und will für den Landtagsabgeordneten das ganze aufbereiten und zuarbeiten. Unsere Hoffnung ist, dass sich dann etwas bewegt. Sie hat aber auch um Geduld gebeten, da derzeit die Koalitionsverhandlungen laufen.

Wie bewerten Sie das?

Natürlich positiv, weil Herr Gemkow ja sowohl auf meinen Brief als auch die Veröffentlichung in Ihrer Zeitung reagiert hat – und zwar gleich am nächsten Tag. Ich muss aber auch sagen, dass sich die AfD gemeldet und Hilfe angeboten hat, hier das Büro Petzold.

Was sind jetzt die nächsten Schritte?

Wir versuchen jetzt noch weiter mit dem Offenen Brief zu arbeiten. Ich habe das Schreiben auch an die Grünen geschickt mit der dringenden Bitte, das Thema auch noch mal aufzugreifen. Und dann müssen wir schauen. Wir wollen natürlich auch wieder eine Einwohnerversammlung machen, um die Leute über den Stand der Dinge zu informieren.

Sie haben Ihren Kampf für den Bahnhaltepunkt neu aufgelegt, obwohl die Deutsche Bahn bereits sagte, so ein Haltepunkt ist nicht wirtschaftlich.

Das ist er mit Sicherheit auch nicht, aber politisch ist es das eine andere Sache.

Die Parteien in Sachsen haben im Wahlkampf versprochen, den ländlichen Raum und insbesondere auch den Öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Das war Anlass für die Klitzschener, ihren Kampf für einen Bahnhaltepunkt zu erneuern.

Wie nutzen die Klitzschener die S-Bahn?

Es gibt einige, die nach Mockrehna zum Bahnhof fahren – mit dem Fahrrad oder Auto. Ich denke mal, es sind jeden Tag mindestens zehn Leute, die als Pendler unterwegs sind. Viele nutzen die S-Bahn auch am Wochenende, zum Beispiel wenn RB-Spiele in Leipzig sind.

Thomas Stein: Wenn das Angebot da ist, wird das auch verstärkt angenommen.

Fritz Beck: Die Frage ist, was war zuerst da: Die Henne oder das Ei?

Können sie die Problemlage noch einmal schildern?

Wir haben hier eine eigene Tarifzone mit gar keinen Zielen. Als die Tarifzone festgelegt wurde, gab es den Halt Klitzschen noch.

Die Klitzschener fühlen sich seit Jahren abgehängt. Seit Dezember 2003 halten keine Züge mehr in Klitzschen. Es gibt zwar seit dem Frühjahr zwei Rufbusverbindungen an Wochentagvormittagen nach Mockrehna beziehungsweise Torgau. Aber in der Woche müssten Besuche in Leipzig oder Torgau mit öffentlichen Verkehrsmitteln am späten Nachmittag um 17.05 beziehungsweise 17.54 Uhr (Ankunft Klitzschen) enden, bedauern die Einwohner. Ein S-Bahn-Halt würde dagegen die Mobilität auf dem Land verbessern und den Zuzug junger Familien begünstigen.

Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, im Umfeld des früheren Bahn-Haltepunktes Autos abzustellen?

Olaf Zenker: Die Klitzschener sind immer mit dem Fahrrad hier her gekommen.

Thomas Stein: Früher gab es hier einen Fahrradschuppen, da konnte man die Fahrräder einschließen. Auch heute würden viele mit dem Fahrrad kommen.

Olaf Zenker: Wenn der Haltepunkt wieder aktiviert wird und Parkplätze benötigt werden, dann müsste auch die Gemeinde mit ins Boot. Das sehe ich aber als das kleinste Problem.

Fritz Beck: Unser Bürgermeister hat sehr positiv auf unseren Brief reagiert, hat uns beglückwünscht zu dem neuen Vorstoß und stellt sich voll hinter die Sache.

Olaf Zenker: Er hat wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass wir nochmal einen Vorstoß unternommen haben.

Das sagt Nordsachsens Landrat Nordsachsens parteiloser Landrat Kai Emanuel hat inzwischen ebenfalls auf den Offenen Brief der Klitzschener Bürger reagiert. Er macht darin den Einwohnern wenig Hoffnung, dass der Haltepunkt wieder aktiviert wird. Die derzeitigen Gegebenheiten „von maximal 20 bis 22 Ein- und Aussteiger in Klitzschen“ seien zu wenig. Zudem sei die Betreibergenehmigung eingeschränkt worden. Demnach sei die ehemals genutzte Bahnhofsanlage „in einem desolaten Zustand“. Die Instandsetzung beziehungsweise der Neubau würden mindestens 500 000 Euro kosten. Der Bund würde wegen der fehlenden Fahrgastzahlen das Vorhaben nicht fördern. Zweckverband, Landkreis und Gemeinde könnten dies nicht allein schultern. Emanuel verweist indes auf den Bus als Alternative. Damit „können wir wesentlich schneller, flexibler und zielgerichtet Anbindungen des Ortsteiles Klitzschen an die bestehenden Bahnhöfe herstellen“. Dies zu verbessern, sei chancenreicher als ein neuer Bahn-Haltepunkt.

Von Nico Fliegner