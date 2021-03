Kontaktsport mit der Maus

Region

Ein halbes Jahrhundert Lach- und Sachgeschichten: Heute feiert „Die Sendung mit der Maus“ 50. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums wäre eine Sonderfolge gut, die uns die Corona-Strategie erklärt. Wie sagte Noah (9) im Interview: „Bei der Maus kapiere ich immer alles“.

Nur mit Anmeldung einkaufen, nur negativ ins Theater – das sind nur zwei der Regelungen, auf die wir uns (ab einer gewissen Inzidenz) einlassen können. Was machst du zuerst, wenn gelockert wird? Tests und Termine!?!

Testen und Kaufen

Ungeahnte Möglichkeiten birgt das Konzept für Sportvereine: Sie dürfen zwischen körperlicher Ertüchtigung mit und ohne Kontakt unterscheiden, draußen oder drinnen, je nach Datum oder Inzidenz wahlweise mit oder ohne Test und Personenobergrenze. Wie lebensnah! Viel Spaß beim Planen!

Der Corona-Öffnungsplan. Quelle: Bundesregierung

Angesichts der Vorgaben kann man froh sein, dass die Supermärkte offen sind und viel Hochprozentiges in den Regalen steht. Alkohol hilft, das zu ertragen – und sei es nur, um sich bis zur nächsten Ministerrunde zu betrinken – oder gleich bis zum Ende dieser Pandemie! Im Biergarten muss ich dafür ja das richtige Testergebnis haben – in meinem Weinkeller nicht! Apropos: Schnelltests soll es bald im Discounter geben – das ist praktisch, wer positiv ist, kann gleich für die 14 Tage Quarantäne einkaufen!

Sport ohne Test

Ich halte mich bis 22. März an die AHA-Regeln, lasse es ruhig angehen – das kann nicht schaden. Was dann kommt? Mal sehen, inzwischen ist ja mit allem zu rechnen. Was die Alltagsgestaltung angeht, begrenze ich meine Aktivitäten auf Lesen, Trinken und Kontaktsport im Innenbereich, zu zweit, mit der Maus – nicht die aus dem Fernsehen, sondern die süße zweibeinige in meinem Hausstand – da braucht es vorher auch keinen Test!

Von Christian Kunze