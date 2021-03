Kriegssprech und Kümmerfrauen

Region

Wir sind im Krieg – sagte Frankreichs Präsident Emanuel Macron vor einem Jahr. Er befahl seiner „Armee“, dem Volk, zuhause zu bleiben. Seltsame Taktik. Dennoch folgten zahlreiche Regierungschefs und deren „Soldaten“. Der „Feind“, den wir bekämpfen, ist das Virus – daran lassen weitere Äußerungen und Begriffe, geprägt von Männern, keine Zweifel. Die Pandemie ist zu einem militärischen Konflikt verkommen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteilt Hilfsgeld mit der „Bazooka“ – nur leider hat die Ladehemmung, die „Task Force“ kümmert sich um Schnelltests (wenn statt Andi Scheuer das amerikanische Militär sie beschaffen würde, wären Montag genug für alle da), „Der Adler ist gelandet“ (Titel eines Kriegsromans von Jack Higgins), so kommentierte Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt das Eintreffen des ersten Impfstoffes in seinem Land...

Frauen greifen nicht auf dieses Kriegssprech zurück. Dafür fehlt ihnen die Zeit. In systemrelevanten Berufen (und danach im Haushalt und häuslicher Lernzeit) leisten sie Wichtigeres, werden dafür geringer entlohnt, bei schlechteren Karrierechancen. Entsprechende Statistiken ploppten uns anlässlich des internationalen Frauentages allerorts entgegen. Warum geschieht das nur am 8. März? Wieso bekommen Damen an den übrigen Tagen keine Aufmerksamkeit aufgrund ihres Frau-Seins? Sind sie dann etwa geschlechtslos oder gar nicht da?

Wir tun gut daran, Lehrerinnen, Putzfrauen, Polizistinnen, Erzieherinnen, Verkäuferinnen, Kassiererinnen, Friseurinnen und Pflegerinnen mit mehr zu würdigen als einem Gendersternchen. Im martialisch-maskulinen Sprech dieser Krise sind sie nicht die Trümmer-, sondern die Kümmerfrauen.

Von Christian Kunze