Von einem neuen grünen Bewusstsein ist in diesen Tagen viel die Rede. An den Gewässern in und um Leipzig scheint davon noch nicht viel angekommen zu sein. Vor allem die Angler stöhnen über eine Vermüllung ohnegleichen. Dabei zahlen sie auch noch dafür, dass sie die Seen für ihr Hobby nutzen dürfen – während die Badenden nur den Dreck liegen lassen.