Leipzig: Delitzscher Landstraße komplett gesperrt

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die aktuellen Einschränkungen.

Delitzscher Landstraße: Am Dienstag wird die Trasse im Bereich der Brücke über die Autobahn 14 komplett gesperrt, weil dort bis zum 16. Mai Straßenbauarbeiten durchgeführt werden. In Richtung Leipzig wird der Autostrom ab dem Kreisverkehr über die Güntheritzer Straße, Bundesstraße 184 und Maximilianallee (Bundesstraße 2) umgeleitet; in stadtauswärtiger Richtung über Messe-Allee und Maximilianallee (B 2).

William-Zipperer-Straße: Dort wird am 13. Mai einen Tag lang eine Halteverbotszone ausgeschildert, um die Straßeneinläufe zu reinigen.

Quelle: Stadt Leipzig/Leipziger Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert