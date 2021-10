Leipzig

In der Niemeyer-Kugel auf dem Gelände der „Techne Sphere Leipzig“ erleben Gäste wieder den blauen Himmel über der Glasverschalung während eines Menü-Abends. Denn die zwölf Meter große Beton- und Glaskugel des brasilianischen Stararchitekten Oscar Niemeyer steht nach langer Corona-Pause für erste Feiern und Veranstaltungen wieder zur Verfügung. Das Angebot ist jetzt auch preisgekrönt: Die Jury des Deutschen Lichtdesign-Preises 2021 hat die Lichtkurven im Inneren und Äußeren der Kugel jetzt mit einem Sonderpreis gewürdigt.

Sonderpreis für Lichtdesign

Das Kuppelbauwerk mit seinen drei Ebenen und rund 150 getönten Glasdreiecken ist an der Oberkante eines backsteinernen Industriegebäudes angebaut und der letzte fertiggestellte Entwurf des inzwischen verstorbenen Lichtplaners Oscar Niemeyer. Er hat der überirdisch wirkenden weiß-schwarzen Kugel nicht nur ihre Form und Oberflächen gegeben, sondern auch ihre Beleuchtung so inszeniert, „dass sie der Architektur zusätzliche Kraft und Präsenz gibt“, befanden die Juroren.

Die Kugel besitzt dafür ein ausgeklügeltes variables inneres Beleuchtungssystem. Dadurch können die Scheiben bei Sonnenlicht gegen Blendung und Hitzeentwicklung einzeln oder in ihrer Gesamtheit binnen weniger Sekunden stufenlos und farbneutral abgedunkelt werden. Die Kugel kann auch von außen unter Aussparung der Fensterbereiche angestrahlt werden, sodass sie im Dunkeln zu schweben scheint.

Nach dem Sonnenuntergang sitzen Gäste während eines Menü-Abends auf dem Gelände der "Techne Sphere Leipzig" in der Niemeyer-Kugel, in der der blaue Himmel über der Glasverschalung zu sehen ist. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Das Nutzungskonzept sieht vor allem geschlossene Gesellschaften und Feiern vor. Einmal pro Woche findet in der Niemeyerstraße 2-5 aber auch ein mehrgängiger Menü-Abend für öffentliches Publikum statt. Dieses Abendprogramm wird auf Herkunft und Form der Kugel abgestimmt: Neben brasilianischen Gerichten gibt es Regionales aus ökologischem Anbau, serviert in Schalen, die der Form der Kugel nachempfunden sind, und mit Getränken aus bauchigen Gläsern. Dabei sollen die Gäste nicht fest an einer Tafel sitzen, sondern sich frei bewegen.

Programm läuft wieder an

Genutzt wird die Kugel aktuell vor allem an den Wochenenden. Dort finden Firmenfeiern und Hochzeiten statt – ab Dezember werde es auch wieder Weihnachtsfeiern geben, heißt es. Darüber hinaus werden jeden zweiten Mittwoch Dinner-Abende veranstaltet, zu denen Acht- bis Zehn-Gänge-Menüs gehören. Diese Abende seien aber bereits bis April ausgebucht, hieß es am Dienstag auf LVZ-Anfrage.

Ebenfalls auf dem Gelände angeboten werden verschiedene Ausstellungen, die alle drei Monate wechseln. So steht die Industriehalle 9 am Freitag und Sonnabend, jeweils von 15 bis 18 Uhr, offen. Außerdem gibt es auf dem Areal noch Galerieräume. „Es laufen immer zwei bis drei verschiedene Ausstellungen“, sagt Kuratorin Anica Kehr.

Große Freude herrscht aktuell über den neuen Lichtpreis. „Wir haben ja im vergangenen Jahr bereits den Industriekulturpreis der Stadt Leipzig erhalten“, so Kehr. Auszeichnungen wie diese seien eine Bestätigung dafür, dass man mit der drei Millionen Euro teuren Niemeyer-Kugel den richtigen Weg eingeschlagen habe.

Von Andreas Tappert