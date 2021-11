Leipzig

Mit einem Besucheransturm ist am Sonntag die Messe „Iss gut!“ gestartet. Mit Hilfe des selbst entwickelten Hygienekonzepts Safe Expo ist es in diesem Jahr die dritte Messe, zu der bis zum 9. November wieder Besucher auf das neue Messegelände im Leipziger Norden kommen können. Die „Iss gut!“ ist eine Fachmesse, die sich vor allem an Gastronomen und interessierte Hobby-Köche richtet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema „High Convenience“ – also qualitativ hochwertigen, küchenfertig vorbereiteten Gerichten.

High Convenience als Rettungsanker

Sogar die Mitglieder des Internalen Kochkunstvereins zu Leipzig 1884 unterstützen diese Entwicklung. „Wir wollen der gebeutelten Branche etwas Gutes tun“, begründet dies Maik Quinque, der 1. Vorsitzende des Vereins. „Das ist ein Trend, dem man sich nicht entgegenstellen kann. Der Fachkräftemangel lässt den Gastronomen gar keine andere Wahl, als auf High Convenience zu setzen“. Zumal moderne Technik ermögliche, dass Köche High Convenience nicht nur selbst produzieren, sondern auch flexibel und individuell zubereiten können. „Wer selbst zubereitet, kann dafür auch Produkte beim Bauern um die Ecke einkaufen und sein Angebot saisonal anpassen“, betont Mike Schneider, der 2. Vereinsvorsitzender. Mit einer Spezial-Kühlung könnten solche Gericht dann 72 Stunden lang konserviert werden.

Mike Schneider (links) und Maik Quinque vom Internationalen Kochkunstverein zu Leipzig 1884 sind beim „HighCon-Cup“ mit dabei. Messe-Besucher können sich vorab online zum Essen anmelden. Quelle: Christian Modla

Ein paar Meter weiter ist auf der Messe die „Landhausküche“ zu finden. Unter dem Motto „So geht Sächsisch“ wird dort gezeigt, wie regionale Erzeugnisse der Gastronomie und dem Ernährungshandwerk neue Impulse verleihen. Jeden Vormittag öffnet die Küche ihren „Probier-Mich-Schrank“ für ein Bauernfrühstück mit heimischen Spezialitäten, ofenfrischen Landhaus-Brötchen und Kaffee. Mit am Küchentisch sitzen Bauern und Produzenten aus der Region. „Wir laden die Messegäste ein, mit den Bauern zu frühstücken“, erzählt Initiator Thomas Marbach. Die Bauern seien eine Gemeinschaft aus verantwortungsvollen Landwirten, die auf Nachhaltigkeit setzen; die bei Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung immer an morgen denken. „Wir sind das Gegenteil von High Convenience“, betont Marbach. „Unsere Produkte brauchen keine Zusätze, um die Haltbarkeit zu steigern und die Kosten zu minimieren.“

Thomas Marbach (rechts) hat die „Landhausküche“ initiiert. Er will dort Bauern aus der Region mit Gastronomen und Köchen zusammenbringen und so den Verzehr einheimischer Produkte ankurbeln. Quelle: Christian Modla

Um Produzenten und Konsumenten für diesen Ansatz zu gewinnen, haben Marbach & Co. einen „Genuss-Radar“ entwickelt, in dem inzwischen mehr als 100 Landwirtschaftsbetriebe gelistet sind. Köche können ihn im Internet unter www.produzentenradar.de finden. „Für Endverbraucher entwickeln wir aktuell die Marke ,Heimatgenuss‘“, berichtet Marbach. Sie soll ab Dezember jedem helfen, im Netz unter www.heimatgenuss.org nachhaltig wirtschaftende Betriebe zu finden und dort einzukaufen.

Regionale Produzenten halten dagegen

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Wirtschaftsförderung Sachsen, die auf der Messe das Vernetzungsportal regionales.sachsen.de vorstellt. „Dort können sich nicht nur Gastronomen und Produzenten informieren“, betont Projektleiter Jens Diener. Fast jeder aufgeführte Betrieb besitze einen Hofladen, in dem Privatpersonen kaufen könnten. Ein weiterer Vorteil: Auf diesem Portal können sich auch landwirtschaftliche Klein- und Kleinstbetriebe präsentieren und ihr Profil saisonal anpassen.

Sieht so die Zukunft aus? Patrick Nette präsentiert neues nachhaltiges Verpackungsmaterial für den Außer-Haus-Markt. Quelle: Christian Modla

Für umweltbewusste Kunden, die sich zum Beispiel wegen Corona ihr Essen aus einem Restaurant mit nach Hause nehmen wollen, gibt es ebenfalls Neuentwicklungen. So stellt Patrick Nette umweltfreundliche Menü-Boxen, Kaffee-Becher und Behältnisse für die „Suppe to go“ vor, die aus Hartpapier und recyceltem Plastik bestehen oder Spezialbeschichtungen besitzen, die Plastikbestandteile oder wasserbasierte Bio-Deckschichten enthalten. „Der Trend geht aber zu Mehrwegsystemen“, betont Nette. Also zu Behältnissen, die Kunden selber erwerben, um damit ihr Essen von einem Anbieter abzuholen.

Von Andreas Tappert