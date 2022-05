Im Leipziger Hauptstraßennetz wird es am Montag richtig krachen: Die Verkehrsbetriebe starten am Adler die zweite Hälfte ihrer Umbau-Arbeiten – die wichtige Verkehrsdrehscheibe wird bis Mitte November voll gesperrt. Neue Einschränkungen gibt es auch in der Schönbachstraße, in der Wiederitzscher Landstraße und in der Baalsdorfer Straße.