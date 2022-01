Leipzigs Umweltbund Ökolöwe gehen die neuen Radwege auf dem Dittrichring nicht weit genug

Leipzig

Der Umweltbund Ökolöwe fordert, das Radwegenetz auf und am Leipziger Innenstadtring noch deutlich auszudehnen. Nachdem Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bereits ankündigte, noch im ersten Quartal an beiden Seiten des westlichen Innenstadtrings vom Neuen Rathaus bis zur Runden Ecke jeweils eine Autospur in Radstreifen umzuwandeln, will der Ökolöwe diese neuen Radverbindungen noch weiter führen. „Wir erwarten, dass die Radwege in die benachbarte Harkortstraße und Karl-Tauchnitz-Straße gezogen werden“, erklärte Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher des Ökolöwen. Auch in anderen Ringbereichen seien Radfahrstreifen nötig.

Tino Supplies kämpft seit vielen Jahren als Sprecher des Umweltbundes Ökolöwe für Korrekturen an Leipzigs Verkehrspolitik. Jetzt sind die Zeichen der Zeit dafür so günstig wie noch nie. Quelle: André Kempner

Mit der Verlängerung in die Harkortstraße werde die Südvorstadt besser angebunden, heißt es. Und mit einem neuen Radweg in der Karl-Tauchnitz-Straße würde bis zum Kreisverkehr eine neue attraktive Ost-West-Verbindung geschaffen. „Das sind die nächsten logischen Schritte. Es ist wichtig, solche großen Lücken im Radnetz der Stadt zu schließen. Und die Konflikte zu entschärfen, die es dort gibt, weil Radfahrer auf die Fußwege ausweichen müssen.“

Der Ökolöwe will außerdem die für Radfahrer unübersichtliche Situation vor dem Hauptbahnhof entschärfen. Auch dort müsse jetzt ähnlich wie am Dittrichring eine Autospur für den Radverkehr reserviert werden, heißt es.

So stellt sich der Umweltbund Ökolöwe die Umgestaltung vor dem Hauptbahnhof vor: Dort soll eine Autospur in einen Radstreifen verwandelt werden und bis zum Naturkundemuseum führen. Quelle: Ökolöwe

Dieser Radweg müsse vom Hauptbahnhof bis zum alten Naturkundemuseum, also bis zur Einmündung der Pfaffendorfer Straße, verlaufen. „Das ist eine sehr komplexe Planungsaufgabe, aber sie muss von der Stadt endlich angegangen werden“, fordert Supplies. „Dafür gibt es bereits Vorüberlegungen. Aber das geht alles viel zu langsam. Es gibt ein Gerichtsurteil, dass die Stadt Radfahren auf dem Ring möglich machen muss. Das sollte endlich umgesetzt werden.“

Neben diesen kurz- und mittelfristigen Zielen will der Ökolöwe langfristig eine grundsätzliche Umgestaltung des Promenadenringes erreichen. Der Plan: Der sogenannte Innenring – also die Fahrspuren zwischen der City und den in Ringmitte verlaufenden Straßenbahnspuren – sollte in einen autofreien, grünen Park verwandelt werden und komplett dem Radverkehr zur Verfügung stehen. Der Autoverkehr muss dann komplett auf dem sogenannten Außenring abgewickelt werden– also auf den Fahrspuren, die heute zwischen den in Ringmitte verlaufenden Straßenbahnspuren und den angrenzenden Stadtvierteln verlaufen. Dort sollte dann der Autoverkehr in beide Richtungen abgewickelt werden, heißt es.

„Trotz Wachstum weniger Autoverkehr“

Der Umweltbund will dieses Ziel „in 20 bis 30 Jahren“ erreichen. „Das Promenadengrün reichte noch bis Kriegsende bis auf den Innenring“, argumentiert Supplies. Erst danach seien aus diesem Grünflächen Asphaltbänder geworden. Es gehe also darum, diese Flächen ihrer ursprünglichen Nutzung zurückzugegeben. „Die Zielperspektive für den Promenadenring muss sein, dass Leipzigerinnen und Leipziger an der Straßenbahnhaltestelle aussteigen und direkt, ohne eine weitere Straße queren zu müssen, in einem autofreien, grünen Park stehen. Dieser deutlich vergrößerte, autofreie Bereich schlängelt sich dann einmal um die gesamte Innenstadt.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Zahl der Autos in Leipzig seit Kriegsende deutlich gewachsen ist und auch aktuell jedes Jahr um mehrere Tausend Fahrzeuge wächst, ist aus Sicht des Ökolöwen kein Hinderungsgrund: Durch die demografische Entwicklung wachse in Leipzig die Anzahl der jüngeren und älteren Singlehaushalte, die kein Auto mehr benötigten, heißt es. Und in Leipzigs Hauptstraßennetz seien schon jetzt immer weniger Fahrzeuge unterwegs. „Wir haben zwar eine hohe Anzahl von Kfz in Leipzig, aber ein Großteil davon sind Dienstwagen, die gewerblich genutzt werden“, sagt Sprecher Supplies. „Sie stehen auf Betriebsgeländen und legen weniger Wege in der Stadt zurück.“ Es sei nachweisbar, dass „die Autoverkehrsleistung“ in Leipzig rückläufig sei. „Trotz Wachstum haben wir auf fast allen großen Hauptverkehrsstraße weniger Kfz-Verkehr.“

Winterdienst auf Fahrrad-Hauptrouten

Parallel steige der bestätigte Radanteil am Leipziger Verkehrsmix. „Den Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs hat der Radverkehr bereits übertroffen“, so der Sprecher. Daran ändere auch nichts, dass in Schlechtwetterperioden im Stadtgebiet deutlich weniger Radfahrer im Stadtgebiet unterwegs sind. In der Statistik werde der Anteil der Leipziger Radfahrer wie über das ganze Jahr gemittelt, also auf Monatsscheiben aufgeteilt. Aber natürlich seien im Winter weniger Radler in Leipzig unterwegs. „Deshalb werden jetzt Hauptrouten definiert, auf denen der Winterdienst gewährleistet wird“, so Supplies. „Das wird den Sommer-Winter-Unterschied verringern.“ Hinzu komme, dass „die klassischen Winter, in denen man gar nicht mit dem Rad fahren kann, immer weniger werden“.

Von Andreas Tappert